Η Βρετανία κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοκατασκοπεία σε βουλευτές και ΜΜΕ

Η βρετανική κυβέρνηση κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή και επέβαλε κυρώσεις σε δύο πρόσωπα για τη διαρκή όπως ανέφερε, αλλά αποτυχημένη προσπάθεια παρεμβάσεων στην πολιτική της χώρας με Ρώσους κυβερνοκατασκόπους.

Η ομάδα των χάκερς που είναι γνωστή από τους ερευνητές του κυβερνοχώρου με το προσωνύμιο Cold River ενεργεί εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB), είχε ως στόχους Βρετανούς πολιτικούς, δημοσιογράφους και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις για μια περίοδο αρκετών ετών, ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) βρίσκεται πίσω από μια διαρκή προσπάθεια παρεμβάσεων στη δημοκρατική μας διαδικασία» είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Λίο Ντόχερτι σε δηλώσεις ενώπιον βουλευτών.

Η ομάδα των χάκερς που είναι επίσης γνωστής ως «Callisto» ή «Star Blizzard», εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στα ραντάρ των επαγγελματιών των μυστικών υπηρεσιών αφότου στόχευσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών το 2016. Βρίσκεται επίσης πίσω από τις υποκλοπές προσωπικού περιεχομένου emails που ανήκαν στον πρώην Βρετανό αρχηγό της κατασκοπείας Ρίτσαρντ Ντιαρλάβ το 2022.

Φέτος τον Ιανουάριο το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει κατ′ αποκλειστικότητα ότι η Cold River είχε στοχεύσει τρία πυρηνικά ερευνητικά εργαστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το δημοσίευμα εκείνο, το οποίο επικαλούνταν μαρτυρίες από το διαδίκτυο και έρευνες πέντε εμπειρογνωμόνων της κυεβερνοασφάλειας, αποκάλυπτε ότι πολλές από τις ψηφιακές υποδομές που χρησιμοποιούσε η Cold River, είχαν αναπτυχθεί από έναν 36χρονο προγραμματιστή ονόματι Αντρέι Κόρινετς που διαμένει στη βόρεια ρωσική πόλη Σικτιβάρ.

Ο Κόρινετς, ο οποίος είναι ένα από τα δύο πρόσωπα στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις σήμερα από τη Βρετανία, μιλώντας τηλεφωνικά, δήλωσε στο Reuters ότι έχει άγνοια για τα οποιαδήποτε μέτρα επιβλήθηκαν εναντίον του ή για ποιο λόγο τέτοιες κυρώσεις έπρεπε να επιβληθούν.

Η Μόσχα αρνείται τους ισχυρισμούς

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η Μόσχα δεν έχει λόγο να πιστεύει τους βρετανικούς υπαινιγμούς περί κυβερνοεπιθέσεων κατά της δημοκρατίας της Βρετανίας ελλείψει συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων, μεταδίδουν τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

