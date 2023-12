Η στιγμή που τούνελ της Χαμάς πλημμυρίζει με νερό από τη θάλασσα - Δείτε βίντεο

Ο στρατός του Ισραήλ αντλεί θαλασσινό νερό με στόχο να το διοχετεύσει στις σήραγγες που βρίσκονται οι τρομοκράτες της Χαμάς κάτω από τη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει κατασκευάσει αντλίες θαλασσινού νερού κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ-Σάτι για να πλημμυρίσει ενδεχομένως το δίκτυο σηράγγων της Χαμάς κάτω από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ ολοκλήρωσε την εγκατάσταση τουλάχιστον πέντε αντλιών περίπου ένα μίλι βόρεια του προσφυγικού καταυλισμού οι οποίες θα μπορούσαν να μεταφέρουν χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού ανά ώρα, πλημμυρίζοντας τις σήραγγες μέσα σε λίγες εβδομάδες.

