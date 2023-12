Γάζα: Η απάντηση του Ισραήλ για το σχέδιο «υγρού τάφου» στα τούνελ της Χαμάς - «Προχωρούμε στο δεύτερο στάδιο»

Μια ανάσα από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γάζας, το Χαν Γιούνες είναι οι ισραηλινές δυνάμεις ενώ το Τελ Αβίβ φέρεται να ενημέρωσε τον περασμένο μήνα τις Ηνωμένες Πολιτείες για σχέδιο να πλημμυρίσει τις υπόγειες σήραγγες της Χαμάς στην βόρεια περιοχή Αλ Σάτι όπου και φέρεται να εξοντώθηκε ο τοπικός διοικητής της Χαμάς, όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal. Την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι στη Γάζα βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με τους βομβαρδισμούς, αλλά και με τις μολυσματικές ασθένειες, όπως προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ουάσιγκτον στέλνει νέο μήνυμα προς το Τελ Αβίβ για προστασία των αμάχων.

Ισραηλινός στρατός: «Προχωρούμε στο δεύτερο στάδιο»

Για δύσκολο επόμενο στάδιο, μίλησε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Εϊλόν Λεβί, τονίζοντας ότι «ο πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει και η Χαμάς να παραμένει όρθια».

«Θα συνεχίσουμε την εκστρατεία για την καταστροφή της Χαμάς, μία εκστρατεία που οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν ακριβώς όπως και εμείς ως προς τους στρατηγικούς στόχους]», πρόσθεσε ο Εϊλόν Λεβί και αναφέρθηκε σε προσπάθειες προστασίας των αμάχων. «Δεν επιλέξαμε εμείς το πεδίο της μάχης, η Χαμάς επέλεξε το πεδίο της μάχης», είπε, ενώ επιβεβαίωσε ότι έχουν αρχίσει πολεμικές επιχειρήσεις στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχουν καταφύγει περί το ένα εκατομμύριο πρόσφυγες από τον βόρειο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο κεντρικός δρόμος έχει κλείσει, ενώ απο χθες ισχύει εντολή εκκένωσης αμάχων προς τις ακτές της Μεσογείου και προς τη νότια πόλη της Ράφα.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, της Wall Street Journal, από τα μέσα Νοεμβρίου, ο στρατός του Ισραήλ ολοκλήρωσε την εγκατάσταση τουλάχιστον πέντε αγωγών, περίπου ενάμισι χιλιόμετρο από τον καταυλισμό προσφύγων Ας Σάτι. Οι αγωγοί αυτοί θεωρητικά του δίνουν τη δυνατότητα να διοχετεύει χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού κάθε ώρα και να πλημμυρίσει το περίπλοκο δίκτυο υπόγειων τούνελ εντός εβδομάδων.

Με δεδομένο ότι η Χαμάς έχει αναφέρει πως οι αιχμάλωτοι βρίσκονται σε «ασφαλείς τοποθεσίες και σήραγγες», δεν είναι σαφές το εάν και κατά πόσο το Ισραήλ εννοεί να προχωρήσει στην κίνηση αυτή προτού αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι όμηροι.

Ανελέητο σφυροκόπημα – Εκρήξεις κοντά στο νοσοκομείο αλ Νάσερ

«Πού είναι ο Ερυθρός Σταυρός; Πού είναι τα ασθενοφόρα; Έχασα τα παιδιά μου και τον σύζυγό μου. Πού είναι τα Ηνωμένα Έθνη;»

Η απελπισία κατακλύζει πλέον τους αμάχους στη Γάζα. Με το Ισραήλ να επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του σε όλη τη Λωρίδα, ο θάνατος παραμονεύει παντού. Ανελέητοι βομβαρδισμοί έπλητταν όλη νύχτα τη Χαν Γιούνις στο νότο ακόμα και σε κοντινή απόσταση από το μεγαλύτερο νοσοκομείο, το αλ Νάσερ.

‘Ένα από τα παιδιά του πολέμου, είναι ο μόλις δύο μηνών Αντνάν που γεννήθηκε δύο μέρες μετά την επίθεση της Χαμάς και νοσηλεύεται πλέον τραυματισμένος στο Νάσερ της Χαν Γιούνις.

