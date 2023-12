Συναγερμός στην Ουαλία μετά από επίθεση - Τραυματίστηκε ένα άτομο, κλεισμένοι στα σχολεία οι μαθητές

Ένα άτομο έχει διακομιστεί τραυματισμένο σε νοσοκομείο του Κάρντιφ μετά από «σοβαρή επίθεση» που σημειώθηκε στην κωμόπολη Αμπερφάν της νότιας Ουαλίας λίγο μετά από τις 9 το πρωί τοπική ώρα.

Όπως ανακοίνωσε η ουαλική υπηρεσία ασθενοφόρων, στο σημείο παρασχέθηκαν κρίσιμες πρώτες βοήθειες από νοσηλευτές που έσπευσαν με ασθενοφόρο και ελικόπτερο-ασθενοφόρο.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης και παρέμεναν μέχρι το μεσημέρι ένοπλοι αστυνομικοί.

Η αστυνομική διεύθυνση της Νότιας Ουαλίας έδωσε επίσης αμέσως εντολή ώστε οι μαθητές σχολικών δομών της περιοχής να παραμείνουν προληπτικά στα σχολικά κτίρια, οι πόρτες των έχουν κλειδωθεί για την ασφάλεια μαθητών και προσωπικού.

#AVOIDTHEAREA | Emergency services are responding to serious assault that took place on Moy Road, #Aberfan, #Merthyr just before 9.10am today.



Armed officers are in the area, and we request that people avoid the area so that we can effectively deal with this incident. pic.twitter.com/x15iikkWlI