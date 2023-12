Οκτώ όμηρους απελευθέρωσε χθες η Χαμάς - Αποφυλακίστηκαν 30 Παλαιστίνιοι από το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (30/11) ότι ακόμα 6 Ισραηλινοί όμηροι απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς και καταφτάνουν στο Ισραήλ. Απελευθερώθηκαν απόψε και παραδόθηκαν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Ως εκ τούτου, ο αριθμός των απελευθερωθέντων ομήρων ανέρχεται σε οκτώ, αφού νωρίτερα χθες είχαν αφεθεί ελεύθερες μια 21χρονη και μια 40χρονη. Πρόκειται για την Mia Schem, 21 ετών, που έχει και γαλλική υπηκοότητα και την Amit Susanna 40 ετών. Θα ακολουθήσει η απελευθέρωση 30 Παλαιστινίων.

