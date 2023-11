Ισραήλ: Τρεις οι νεκροί από την επίθεση σε στάση λεωφορείου - Έξι τραυματίες (βίντεο)

Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης ενόπλων σε στάση λεωφορείου

Tρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί και έξι άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση με πυροβόλο όπλο εναντίον στάσης λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της ισραηλινής αστυνομίας.

«Δύο τρομοκράτες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο και ήταν οπλισμένοι ο ένας με Μ-16 και ο άλλος με πιστόλι» άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου γύρω στις 07:40 (τοπική ώρα και ώρα Κύπρου), δήλωσε ο διευθυντής της αστυνομίας της Ιερουσαλήμ Ντορόν Τόργκεμαν στους δημοσιογράφους από το σημείο της επίθεσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο δράστες «εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας και έναν περαστικό», με τον Τόργκεμαν να διευκρινίζει ότι ήρθαν από την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

A young woman was killed and six other people were wounded in a shooting attack at the entrance to #Jerusalem on Thursday morning.https://t.co/MYkPNA6NVB

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 30, 2023

Η στιγμή της επίθεσης

BREAKING:



Terrorist attack in Jerusalem.



2 Israelis waiting at a bus stop killed by 2 shooters.



5 in critical condition.



The terrorists were quickly killed by 2 armed off duty Israeli soldiers and one armed civilian driving past. pic.twitter.com/UCKNvZBQRQ — Visegrád 24 (@visegrad24) November 30, 2023

Πηγή: cnn.gr