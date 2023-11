Νέες απελευθερώσεις ομήρων σήμερα από Ισραήλ και Χαμάς - Το Κατάρ θα ανακοινώσει τον αριθμό

Νέες απελευθερώσεις ομήρων στα χέρια της Χαμάς και παλαιστίνιων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές αναμένονται σήμερα, τη δεύτερη ημέρα της ανακωχής ανάμεσα στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και το εβραϊκό κράτος, που προσφέρει -εύθραυστη- ανάπαυλα στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, έπειτα από επτά εβδομάδες πολέμου και ακατάπαυστων βομβαρδισμών.

Η τετραήμερη ανακωχή, που είναι ανανεώσιμη, εξασφαλίστηκε την Τετάρτη, χάρη στη μεσολάβηση του Κατάρ, με την υποστήριξη των ΗΠΑ και της Αιγύπτου· η συμφωνία που κλείστηκε προβλέπει την απελευθέρωση 50 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και σε αντάλλαγμα 150 παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, κυρίως γυναικών και παιδιών.

Χθες Παρασκευή, οι πρώτοι 24 όμηροι που άφησε ελεύθερους η Χαμάς, 13 υπήκοοι Ισραήλ, 10 Ταϊλάνδης κι 1 Φιλιππίνων, έφθασαν στο Ισραήλ μέσω Αιγύπτου, ενώ 39 παλαιστίνιοι φυλακισμένοι σε ισραηλινά κέντρα κράτησης επέστρεψαν σπίτια τους, όπου σε αρκετές περιπτώσεις η υποδοχή τους έγινε σε ατμόσφαιρα αγαλλίασης.

Το Κατάρ αναμένεται να ανακοινώσει σε λίγες ώρες πόσοι όμηροι και φυλακισμένοι θα απελευθερωθούν εντός της ημέρας.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως έλαβαν τον κατάλογο των ομήρων που αναμένεται να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, αλλά δεν διευκρίνισαν ούτε τον αριθμό τους, ούτε την ώρα που θα αφεθούν ελεύθεροι.

«Γυρίζω σπίτι»

Στο Τελ Αβίβ, χαμογελαστά πρόσωπα ομήρων που αφέθηκαν ελεύθεροι προβάλλονταν χθες Παρασκευή το βράδυ στην πρόσοψη του μουσείου Τέχνης, μαζί με τις λέξεις «γυρίζω σπίτι».

Κοντά στο νοσοκομείο Πέταχ Τικβά, σε προάστιο του Τελ Αβίβ, κόσμος επευφημούσε κι ανέμιζε σημαίες του Ισραήλ καθώς πλησίαζαν δυο ελικόπτερα που μετέφεραν ομήρους που απελευθερώθηκαν.

«΄΄Ήρθαμε να υποστηρίξουμε τα παιδιά και τους ενήλικους που φθάνουν, είμαστε πολύ συγκινημένοι», είπε ο Νόα Χαλπέρν, που πήγε οικογενειακώς επιτόπου. «Θέλουμε όλοι να γυρίσουν σπίτια τους σώοι και αβλαβείς».

Ο ισραηλινός στρατός λέει πως περίπου 240 άνθρωποι απήχθησαν από τους μαχητές της Χαμάς όταν εξαπέλυσαν την αιματηρή έφοδό τους σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει αποφασισμένος να εγγυηθεί ότι θα επιστρέψουν όλοι στο Ισραήλ.

«Είμαι ευτυχής που ξαναβρήκα την οικογένειά μου. Επιτρέπεται να αισθάνεσαι χαρά, επιτρέπεται να δακρύσεις. Είναι ανθρώπινο», είπε ο Γιόνι Άσερ, που υποδέχθηκε τη σύζυγό του Ντορόν και τις δυο κόρες τους, δύο και τεσσάρων ετών, σε βίντεο που διένειμε το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων.

«Αλλά δεν θα το γιορτάσω, δεν θα γιορτάσω προτού και οι τελευταίοι όμηροι να έχουν γυρίσει στα σπίτια τους», πρόσθεσε.

Η σύζυγός του έχασε τη μητέρα της όταν έγινε η επίθεση, ενώ ο αδελφός του και ο σύντροφος της πεθεράς του παραμένουν ακόμη όμηροι. «Μας περιμένουν ακόμη δύσκολες μέρες», είπε.

Αγαλλίαση στη Δυτική Όχθη

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εκτυλίχθηκαν σκηνές αγαλλίασης όταν επέστρεψαν αποφυλακισθέντες παλαιστίνιοι κρατούμενοι από το Ισραήλ κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας, όπως στη Μπεϊτούνια, και βορειότερα, στον καταυλισμό προσφύγων της Νάμπλους.

Με συνθήματα, κάτω από πυροτεχνήματα, μέσα σε μια θάλασσα σημαίες της Παλαιστίνης και παλαιστινιακών κινημάτων, συμπεριλαμβανομένου του πράσινου λάβαρου της Χαμάς, αποφυλακισμένοι αγκάλιαζαν τις οικογένειές τους, με αρκετούς να κλαίνε στις αγκαλιές συγκινημένων δικών τους.

Στην ανατολική Ιερουσαλήμ, κατεχόμενη από το Ισραήλ μετά τον πόλεμο του 1967, είχε απαγορευθεί αντίθετα οποιοσδήποτε εορτασμός. Στο οικογενειακό σπίτι της στη συνοικία Μπέιτ Χανίνα, η Μάρα Μπακίρ, 24 ετών, που πέρασε οκτώ χρόνια στη φυλακή για απόπειρα δολοφονίας ισραηλινού συνοριοφύλακα, έδινε τη μια συνέντευξη πίσω από την άλλη.

