Χάος στο Δουβλίνο από fake news: Διαδόθηκε ότι ο δράστης επίθεσης είναι μετανάστης και ακροδεξιοί έκαψαν την πόλη

Στο διαδίκτυο άρχισε ενα εξαπλώνεται η φήμη ότι ο δράστης είναι αλλοδαπός, Αλγερινός και το κίνητρό του τρομοκρατικό, με αποτέλεσμα από ακροδεξιούς χούλιγκαν να ξεσπάσουν τρομακτικά επεισόδια. Ολα αυτά ενώ η αστυνομία έκανε έκκληση να μην ακούν τις ανυπόστατες φήμες.

Σύμφωνα με ιρλανδική εφημερίδα ο δράστης είναι Ιρλανδός και ο άνθρωπος που τον σταμάτησε Βραζιλιάνος ντελιβεράς ο οποίος βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό και χωρίς δεύτερη σκέψη χτύπησε με το κράνος του τον δράστη για να τον αφοπλίσει. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σενάριο της τρομοκρατίας, ενώ κατά πληροφορίες ο δράστης αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Αστυνομία και πολιτικοί απηύθυναν κάλεσμα για ηρεμία εν μέσω προειδοποιήσεων για παραπληροφόρηση, αλλά η βία κλιμακώθηκε μετά από διαδήλωση που ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης στον τόπο του συμβάντος.

Συγκρούσεις σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, με τους πρώτους να πετούν φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα, ενώ άλλοι άρπαξαν καρέκλες και σκαμπό από εξωτερικά μπαρ και εστιατόρια και τα εκσφενδόνιζαν στους άνδρες της αστυνομίας.

«Αστακός» το κτήριο του ιρλανδικού κοινοβουλίου

Ένας αστυνομικός κλοιός στήθηκε γύρω από το κτήριο του ιρλανδικού κοινοβουλίου, το Leinster House ενώ περισσότεροι από 400 Ιρλανδοί αστυνομικοί κλήθηκαν για να αποτρέψουν την επέκταση των επεισοδίων.

«Κάηκε» το Δουβλίνο από τις συγκρούσεις μετά την επίθεση με μαχαίρι

Υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας ζήτησε από τον κόσμο να ενεργεί με υπευθυνότητα, να μην ακούει την παραπληροφόρηση και τις φήμες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστυνομία δήλωσε ότι πίσω από τις βίαιες διαμαρτυρίες στο Δουβλίνο βρίσκονται ακροδεξιοί χούλιγκαν, σύμφωνα με το Sky News.

Πλιάτσικο και φωτιές, ζημιές σε τραμ και οχήματα στο Δουβλίνο

Βρετανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για πλιάτσικο σε καταστήματα, και ζημιές που προκάλεσαν εξοργισμένοι διαδηλωτές στο τραμ, σπάζοντας παράθυρα και βάζοντας φωτιά στους συρμούς.

Ένα περιπολικό της αστυνομίας πυρπολήθηκε κοντά στο σημείο της επίθεσης, στη συνοικία όπου ζει μεγάλος αριθμός μεταναστών. Εκεί, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες διαδηλωτές που κρατούσαν ιρλανδικές σημαίες και πλακάτ με το σύνθημα «Οι ζωές των Ιρλανδών μετρούν».

