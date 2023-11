Η σπαρακτική ιστορία της 3χρονης που απήχθη από τη Χαμάς - Θα είναι το νεαρότερο θύμα που θα απελευθερωθεί

Η Αμπιγκέιλ Μορ Ένταν αρπάχτηκε από μαχητές της Χαμάς από το κιμπούτς της στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου.

Ο πατέρας της Ρόι Ένταν, φωτορεπόρτερ και η σύζυγό του, Σμαντάρ Ένταν, δολοφονήθηκαν και το παιδί διέφυγε στο σπίτι ενός γείτονα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Τα μεγαλύτερα αδερφάκια της, 10 και 6 χρονών είδαν τους γονείς τους να εκτελούνται από τη Χαμάς. Τρομαγμένα, κρύφτηκαν για 14 ώρες και επέζησαν. Η Αμπιγκέιλ όμως απήχθη.

Το παιδί αναμένεται να είναι μεταξύ των 50 ομήρων που θα απελευθερωθούν μετά την επίτευξη της εύθραυστης συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Δύο Αμερικανίδες είναι επίσης ανάμεσά τους.

Η μεγάλη θεία της Αμπιγκέιλ, Ελίζαμπεθ Ναφτάλι, που ζει στο Λος Άντζελες, δήλωσε ότι η οικογένεια προσεύχεται να τηρηθεί η συμφωνία και να απελευθερωθεί το κορίτσι.

«Είμαι αισιόδοξη, η οικογένειά μας είναι αισιόδοξη και έχουν περάσει 45 ημέρες από τότε που η Αμπιγκέιλ απήχθη και μεταφέρθηκε στη Γάζα», δήλωσε η συγγενής στο CNN το βράδυ της Τρίτης.

«Πριν από 45 ημέρες, η μητέρα και ο πατέρας της δολοφονήθηκαν από τρομοκράτες της Χαμάς, αυτό το μικρό τρίχρονο παιδί βρίσκεται κάπου στη Γάζα. Ελπίζω να είναι με τη γυναίκα που τη φρόντιζε εκείνη την περίοδο με τα δικά της τρία παιδιά. Και ελπίζω ότι την φροντίζουν και ότι αυτή η συμφωνία θα υλοποιηθεί και αυτοί οι όμηροι, αυτά τα παιδιά, θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους μέσα στις επόμενες δύο ημέρες».

«Μπορείτε να φανταστείτε ότι το 3χρονο παιδί σας θα είναι με μια άλλη μητέρα και τα τρία παιδιά της για 45 ημέρες; Είναι βασανιστικό. Και για την οικογένειά μας, περάσαμε τις τελευταίες επτά εβδομάδες, επτά εβδομάδες. Ανησυχούμε, προσευχόμαστε, ελπίζουμε. Η Αμπιγκέιλ , έχει μια αδελφή 6 ετών, έναν αδελφό 10 ετών, και αυτά τα δύο παιδιά είδαν τους γονείς τους να δολοφονούνται. Πέρασαν 14 ώρες σε μια ντουλάπα στις 7 Οκτωβρίου, κρυμμένοι. Το μόνο πράγμα που κρατάμε όλοι μας είναι η ελπίδα ότι θα επιστρέψει στο σπίτι, ότι θα επιστρέψει μέχρι την Παρασκευή. Την Παρασκευή είναι τα 4α γενέθλιά της και κανείς δεν εγκαταλείπει την ελπίδα. Πρέπει να δούμε την Αμπιγκέιλ να βγαίνει έξω και τότε θα μπορέσουμε να το πιστέψουμε», σημειώνει η θεία.

I'm grateful that the two American hostages released last week are doing well. But I've met with some of the families whose loved ones are still being held hostage, like three year old Abigail Mor Edan. Their stories are heartbreaking, and must keep working to #BringThemHome. pic.twitter.com/N2jwCRh1xk