Μυστηριώδης ασθένεια του αναπνευστικού εξαπλώνεται σε σκύλους στις ΗΠΑ - Τι αναφέρουν κτηνίατροι

Τα συμπτώματα στα σκυλιά περιλαμβάνουν βήχα, φτέρνισμα, καταρροή και λήθαργο

Κτηνιατρικά εργαστήρια σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ διερευνούν μια ασυνήθιστη ασθένεια του αναπνευστικού σε σκύλους και καλούν τους ιδιοκτήτες τους να λαμβάνουν μέτρα πρόληψης για να κρατούν τα ζώα τους υγιή- ενώ κτηνίατροι προσπαθούν να βρουν από τι αρρωσταίνουν τα σκυλιά.

Το Όρεγκον, το Κολοράντο και το Νιου Χαμσάιρ είναι μεταξύ των πολιτειών όπου έχουν σημειωθεί κρούσματα, με μακρές νοσήσεις του αναπνευστικού και πνευμονίες, χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση στα αντιβιοτικά. Τα συμπτώματα στα σκυλιά περιλαμβάνουν βήχα, φτέρνισμα, καταρροή και λήθαργο. Σε κάποιες περιπτώσεις προχωρά πολύ γρήγορα, με τους σκύλους να νοσούν πολύ γρήγορα, μέσα σε 24-36 ώρες.

Το υπουργείο Γεωργίας του Όρεγκον έχει καταγράψει πάνω από 200 κρούσματα από τα μέσα του Αυγούστου και καλεί τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων να επικοινωνήσουν με κτηνίατρο αν ο σκύλος νοσεί. Η υπηρεσία συνεργάζεται με επιστήμονες της πολιτείας και εργαστήρια των ομοσπονδιακών αρχών για να διαπιστωθεί τι προκαλεί την ασθένεια.

Σκύλοι έχουν πεθάνει, είπε ο Κερτ Γουίλιαμς, διευθυντής του Oregon Veterinary Diagnostic Laboratory στο Oregon State University. Ωστόσο χωρίς ξεκάθαρο τρόπο εντοπισμού της ασθένειας ή τεστ, είπε ότι είναι δύσκολο να βρεθεί πόσοι πέθαναν από μια σοβαρή νόσηση. Το μήνυμά του, πάντως, στους ιδιοκτήτες, είναι «μην πανικοβάλλεστε» και να διασφαλίζουν ότι τα ζώα τους κάνουν τα εμβόλια που πρέπει.

Εργαστήρια ανά τη χώρα συγκρίνουν τα ευρήματά τους. Ο Ντέιβιντ Νιντλ, του New Hampshire Veterinary Diagnostic Laboratory (University of New Hampshire), διερευνά την ασθένεια εδώ και περίπου έναν χρόνο. To εργαστήριό του και συνάδελφοί του στο Hubbard Center for Genome Research έχουν εξετάσει δείγματα από σκύλους στο Ρόουντ Άιλαντ, το Νιου Χαμσάιρ και τη Μασαχουσέτη και αναμένουν νέα από το Όρεγκον, το Κολοράντο και πιθανώς άλλες πολιτείες. Όπως είπε, η ομάδα του δεν έχει δει μεγάλη αύξηση σε θανάτους σκύλων, μα και πάλι καλεί ιδιοκτήτες να μειώνουν τις επαφές με άλλους σκύλους.

