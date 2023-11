«Υπερήρωας» με αλυσοπρίονο: Πέντε απίστευτα βίντεο με τον νέο πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι

Το λιγότερο που μπορεί να πει κανένας για τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, είναι ότι είναι μια εκρηκτική προσωπικότητα. Και για αυτό υπάρχουν βίντεο που το αποδεικνύουν.

Για την οικονομική κρίση στη χώρα του πιστεύει ότι λίγο ως πολύ χρειάζεται η δράση ενός υπερήρωα. Έτσι ντύθηκε σαν Στρατηγός Ανκάπ, που είναι το alter ego του, και τραγούδησε για αυτό…

President-elect Javier Milei once appeared singing about the economic crisis of Argentina while dressed as General Ancap, his superhero alter ego. pic.twitter.com/mKBeECLm4c

Σε πολιτική συγκέντρωση πήρε ένα αλυσοπρίονο, και άρχισε, μέσα στο πλήθος, να το κραδαίνει απειλητικά...

🚨BREAKING: Javier Milei, a far-right libertarian candidate, also known as the Donald Trump of Argentina, has been elected Argentina’s next president. God help us all. pic.twitter.com/iSREyePrdZ

Η γνώμη του για την Αριστερά και τους ανθρώπους της δεν είναι καθόλου καλή. Την εξέφρασε σε τηλεοπτική εκπομπή, αν και η επιλογή του τηλεσκηνοθέτη για ένα τόσο κοντινό πλάνο, δεν ήταν καθόλου καλή.

Τρεις εβδομάδες πριν από τις εκλογές, σε άλλη μια συνέντευξη, ζητούσε να φύγει ο κόσμος από το στούντιο, αν και κανένας άλλος, πέρα από τον δημοσιογράφο, δεν ήταν εκεί...

Και υπάρχει και αυτή η εικόνα, με τον Μιλέι να ξεσηκώνει το πλήθος στην τηλεοπτική εκπομπή, ένα πλήθος που τον τελικά ψήφισε.

🇦🇷 Libertarian Javier Milei became the new president of Argentina



He denies global warming, advocates the ban on abortion. He is a supporter of Ukraine, ready to meet with Zelensky. And he called Putin an "autocrat."



What do you think about him? 🤔 pic.twitter.com/7oqKy3m8UX