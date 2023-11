Σφοδρές μάχες γύρω από το ινδονησιακό νοσοκομείο στη Γάζα – Αναφορές για τουλάχιστον 12 νεκρούς

Σφοδρές μάχες ξέσπασαν τη Δευτέρα γύρω από ένα νοσοκομείο στη βόρεια Γάζα, όπου χιλιάδες ασθενείς και εκτοπισμένοι βρίσκουν καταφύγιο εδώ και εβδομάδες, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις επικεντρώνονται στην εκκαθάριση των ιατρικών εγκαταστάσεων που, όπως υποστηρίζουν, οι μαχητές της Χαμάς χρησιμοποιούν για κάλυψη.

Τα ισραηλινά τανκς περικυκλώνουν το νοσοκομείο της Ινδονησίας στη Γάζα, όπου τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από ισραηλινές επιθέσεις από το πρωί, μεταδίδει το Al Jazeera. Ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου ανέφερε στο Al Jazeera -σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις- ότι «φοβόμαστε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα επαναλάβουν αυτό που έκαναν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα» και πρόσθεσε ότι «η κατάσταση είναι καταστροφική ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους». Τόνισε ότι το ιατρικό προσωπικό στο νοσοκομείο της Ινδονησίας επιμένει ότι θα παραμείνει για να περιθάλψει τους τραυματίες ενώ υπάρχουν περίπου 700 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού προσωπικού και των τραυματιών, μέσα στο νοσοκομείο.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα που διοικείται από τη Χαμάς δήλωσε σήμερα (20/11/2023) ότι 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο στη βόρεια Γάζα. «Δώδεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τραυματίες ασθενείς και συνοδοί, σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της ισραηλινής κατοχής που στόχευσε το νοσοκομείο της Ινδονησίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου.

Massive shelling on & around Indonesian Hospital in northern Gaza. Injuries have been reported among people who’ve taken shelter in its courtyard.



This small hospital is the only remaining hospital in the entirety of northern Gaza, and takes in 100s of victims every day. pic.twitter.com/Kz9Ja2g4P6