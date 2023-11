Συμφωνία για κατάπαυση πυρός για απελευθέρωση ομήρων λέει η Χαμάς, διαψεύδει το Ισραήλ - Βίντεο με εικόνες ομήρων στο Αλ Σίφα

Αντιπρόσωπος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς δήλωσε στην ιορδανική εφημερίδα Αλ Γαντ («Αύριο») ότι συμφωνήθηκε να κηρυχθεί εντός της ημέρας κατάπαυση του πυρός η οποία θα έχει διάρκεια από τέσσερις ως πέντε ημέρες σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση 50 ομήρων, ωστόσο πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση του Ισραήλ διέψευσε την πληροφορία αυτή μιλώντας στον ισραηλινό ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet -την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ-, τονίζοντας πως δεν συνήφθη τέτοια συμφωνία.

Σύμφωνα με την Αλ Γαντ, ο αξιωματούχος της Χαμάς είπε πως η συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή στις 11:00 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και προβλέπει επίσης την αποφυλάκιση περίπου 150 γυναικών και παιδιών που κρατούνται σε φυλακές του Ισραήλ. Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή με ανεξάρτητο τρόπο.

Εικόνες ομήρων στο Αλ Σίφα καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας, υποστηρίζει το Ισραήλ

Τραυματίες «όμηροι από το Νεπάλ και την Ταϊλάνδη» φαίνονται να μεταφέρονται στο νοσοκομείο Αλ Σίφα από «τρομοκράτες της Χαμάς», ισχυρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, που υποστηρίζουν ότι κάμερες ασφαλείας του νοσοκομείου κατέγραψαν τη μεταφορά τους. Οι συγκεκριμενοι όμηροι, στους οποίους γίνεται αναφορά, απήχθησαν από το Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου.

