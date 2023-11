Επιχείρηση του ισραηλινού στρατού κατά της Χαμάς στο νοσοκομείο Αλ Σίφα - Καλεί τα μέλη της οργάνωσης να παραδοθούν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι διεξάγει «στοχευμένη» επιχείρηση «ακριβείας», εναντίον μελών της Χαμάς στο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην επιχείρηση συμπεριλαμβάνονται μέλη «του ιατρικού σώματος» και «αραβόφωνοι» στρατιωτικοί, ενώ έγινε «ειδική εκπαίδευση» με «την πρόθεση να μην πάθουν κακό άμαχοι».

Ο διευθυντής των Υπηρεσιών Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, Μουνίρ Αμπού Αλ Ρις δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα, ότι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν μέσα στο Σίφα, ερευνώντας τα υπόγειά του και ότι ασθενείς έχουν καταληφθεί από πανικό εξαιτίας των κρότων εκρήξεων.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του πραγματοποιούν επιχείρηση κατά της Χαμάς εντός του νοσοκομείου Αλ Σίφα.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός αναφέρει πως με βάση τις πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών και λόγω επιχειρησιακής αναγκαιότητας, οι δυνάμεις του στρατού πραγματοποιούν στοχευμένη επιχείρηση κατά της Χαμάς σε μια συγκεκριμένη περιοχή στο νοσοκομείο Σίφα.

Οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού περιλαμβάνουν ιατρικές ομάδες και αραβόφωνους, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε ειδική εκπαίδευση για να προετοιμαστούν για αυτό το περίπλοκο και ευαίσθητο περιβάλλον, με σκοπό να μην προκληθεί καμία ζημιά στους αμάχους».

Ο στρατός καλεί όλους τους πράκτορες της Χαμάς στο νοσοκομείο να παραδοθούν.

🔴 Operational Update:

IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa Hospital, based on intelligence information and an operational necessity.



The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and…