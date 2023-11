Μετάνιωσε ο πατέρας που είπε ότι ανακουφίστηκε που η κόρη του δολοφονήθηκε από τη Χαμάς

Ένας Ιρλανδός πατέρας που ζει στο Ισραήλ, ο οποίος είχε πει ότι ήταν «ευλογία» που η κόρη του πέθανε αντί να πέσει θύμα απαγωγής από τη Χαμάς, λέει ότι μετάνιωσε για τα λόγια του, όταν έμαθε ότι η 9χρονη κόρη του μπορεί να είναι ζωντανή και να κρατείται όμηρος από τους τρομοκράτες.

Ο πατέρας της Έμιλι Χαντ, Τόμας, σε νέες του δηλώσεις τη Δευτέρα είπε ότι κρατιέται από την ελπίδα ότι η 8χρονη μπορεί να ζει - και μετάνιωσε που εξέφρασε ανακούφιση όταν πίστεψε ότι πέθανε στην αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στο Kibbutz Be'eri στις 7 Οκτωβρίου.

«Κατά κάποιο τρόπο, μετανιώνω γι' αυτό - μόνο και μόνο εξαιτίας κάποιων πραγμάτων που είπα - κάποια πράγματα που μπορεί να την έθεταν σε κίνδυνο - προχωράμε παρακάτω», δήλωσε στο BBC στο Ισραήλ.

Σε συνεντεύξεις μετά την επίθεση, όταν πίστευε ότι το κοριτσάκι του ήταν μεταξύ των νεκρών εξαιτίας ενός «λάθους ταυτότητας», χαρακτήρισε τον θάνατό της την «καλύτερη πιθανότητα», λέγοντας ότι αυτό που κάνει η Χαμάς στους ανθρώπους στη Γάζα «είναι χειρότερο από τον θάνατο».

Ο πατέρας αποκάλυψε ότι η κόρη του έχει τα γενέθλιά της αυτόν τον μήνα - αλλά πιθανότατα δεν θα ξέρει καν ότι θα έχει κλείσει τα 9, επειδή ζει υπό το μαρτύριο της Χαμάς εδώ και έναν ολόκληρο μήνα.

«Είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται σε ένα τούνελ κάπου κάτω από τη Γάζα», δήλωσε ο Χαντ στο CNN, υπενθυμίζοντας πως ένας αξιωματούχος της ιρλανδικής πρεσβείας στο Ισραήλ του είπε ότι οι εξετάσεις έδειξαν ότι το DNA της Έμιλι δεν βρέθηκε μεταξύ των θυμάτων στο κιμπούτς.

«Είναι τα γενέθλιά της στις 17 Νοεμβρίου. Θα γίνει 9 ετών», είπε ο πατέρας της. «Δεν θα ξέρει καν τι μέρα είναι. Δεν θα ξέρει ότι είναι τα γενέθλιά της. Δεν θα υπάρχει τούρτα γενεθλίων. Ούτε πάρτι, ούτε φίλοι. Θα είναι απλά πετρωμένη σε ένα τούνελ κάτω από τη Γάζα. Έτσι θα περάσει τα γενέθλιά της».

Ο Χαντ είχε δηλώσει ότι η κόρη του το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο είχε κοιμηθεί στο σπίτι μιας φίλης της, όταν οι τρομοκράτες τρύπωσαν στο κιμπούτς Be'eri και έσφαξαν περισσότερους από 100 ανθρώπους.

Δείτε τη συγκλονιστική συνέντευξη του Τόμας Χαντ όταν είχε μάθει ότι η κόρη του είχε δολοφονηθεί από τη Χαμάς:

In a heart-wrenching interview on @CNNsitRoom, CNN reporter Clarissa Ward speaks with @WolfBlitzer about a grieving father who finally received confirmation of his daughter's tragic death during the Hamas attack. Watch: pic.twitter.com/F9Yh3lW5KI