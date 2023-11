Οι δισεκατομμυριούχοι ηγέτες της Χαμάς: Ζουν στη χλιδή, με βίλες, τζετ, διασκέδαση και ιδιωτικά σχολεία

Οι συνθήκες διαβίωσης στη Λωρίδα της Γάζας -της «μεγαλύτερης υπαίθριας φυλακής του πλανήτη», όπως τη χαρακτηρίζουν πολλοί- ήταν δύσκολες πολύ πριν επιτεθεί η Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις αρχές Οκτωβρίου και ξεσπάσει η σύρραξη, καθώς ο μισός πληθυσμός της εξαρτάτο από τα τρόφιμα που παρείχε ο ΟΗΕ.

Οι συνθήκες αυτές έγιναν αφόρητες τον τελευταίο μήνα, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και τις επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακο με διακηρυγμένο στόχο την εξόντωση της Χαμάς.

Αλλά, την ώρα που η συντριπτική πλειονότητα των 2,3 εκατ. κατοίκων της πυκνοκατοικημένης Λωρίδας της Γάζας ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης υπό την απειλή του θανάτου, πρώην και νυν υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς απολαμβάνουν ζωή χαρισάμενη σε πανάκριβα ξενοδοχεία, επαύλεις με μαρμάρινα δάπεδα και πολυτελείς ουρανοξύστες και τα παιδιά τους φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία. Μάλιστα, οι περιουσίες ορισμένων ανέρχονται σε δισεκατομμύρια δολάρια, όπως σημειώνει η Daily Mail.

