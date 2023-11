Σε σακούλα δώρου με ουίσκι ήταν η χειροβομβίδα που σκότωσε ταγματάρχη στην Ουκρανία

Σε μια σακούλα δώρου με ένα μπουκάλι ουίσκι που είχε λάβει ως δώρο γενεθλίων ήταν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδει το BBC, η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 39χρονο ταγματάρχη Γενάντι Τσαστιακόφ.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Ukrayinska Pravda το μπουκάλι ήταν μαζί με ποτήρια στο σχήμα χειροβομβίδας και η έκρηξη σημειώθηκε τη στιγμή που ο 39χρονος Ουκρανός αξιωματικός, ο οποίος ήταν εκ των στενών συνεργατών του αρχηγού του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, άνοιξε την σακούλα αυτή.

Άλλη πηγή ανέφερε στην ίδια εφημερίδα ότι ο συνάδελφος που φέρεται να του έδωσε τη σακούλα του είπε «είναι δύσκολο να σου κάνω έκπληξη, γι' αυτό σου δίνω χειροβομβίδες και ένα μπουκάλι με καλό ουίσκι».

Εκτός από τη χειροβομβίδα που προκάλεσε τον θάνατο του Ουκρανού ταγματάρχη και τον τραυματισμό του 13χρονου γιου του, στο διαμέρισμα βρέθηκαν άλλες πέντε χειροβομβίδες όπως φαίνεται σε φωτογραφίες από τον χώρο.

Ukraine's Chief of the General Staff Deputy, Gennadiy Chastyakov, was killed when a bomb in a gift sent to his home exploded. pic.twitter.com/l9gAPbYGuM