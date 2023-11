Μέση Ανατολή: Η αλήθεια για το πυρηνικό υποβρύχιο που έστειλαν οι ΗΠΑ

Υποβρύχιο κατευθυνόμενων πυραύλων απέστειλε στη Μέση Ανατολή το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, την ώρα που ο πόλεμος Ισραήλ–Χαμάς έχει εισέλθει σε νέο στάδιο. Η εν λόγω εξέλιξη έγινε γνωστή από τον αμερικανό στρατό, σε ανακοίνωση που εξεδόθη αργά το βράδυ της Κυριακής.

Η ασυνήθιστη ανακοίνωση σχετικά με τη θέση του πλοίου, το οποίο ενδέχεται να μπορεί να εκτοξεύσει πυρηνικούς πυραύλους, αποτελεί προσπάθεια επίδειξης ισχύος, με σκοπό να περιορίσει τις περιφερειακές εντάσεις εν μέσω του πολέμου.

«Στις 5 Νοεμβρίου 2023, ένα υποβρύχιο κλάσης Οχάιο έφτασε στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ» ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter), με την περιοχή ευθύνης να περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή.

Η σχετική ανάρτηση της μονάδας του υπουργείου Άμυνας έδειχνε μια εικόνα του υποβρυχίου να κινείται μέσω της διώρυγας του Σουέζ, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp