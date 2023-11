Το Ισραήλ βομβάρδισε ψυχιατρικό νοσοκομείο και κτήριο με δημοσιογράφους, καταγγέλλουν οι Παλαιστίνιοι

Οι Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν ότι τα ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα βομβάρδισαν το μοναδικό ψυχιατρικό νοσοκομείο στη Γάζα.

Israeli fighter jets target the only psychiatric hospital in the Gaza Strip. #CeaseFireNow #ceasefireInGazaNOW pic.twitter.com/qcLpytmsTQ

Ισραηλινό χτύπημα σε κτήριο με δημοσιογράφους – Τρεις τραυματίες

Τρεις δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν, μετά από ισραηλινό χτύπημα στον Πύργο Άλ-Γκάφρι που φιλοξενεί και δημοσιογραφικά γραφεία.

#UPDATE: Israeli warplanes shelled with several missiles media offices in the Al-Ghafri Tower in #Gaza City.#GazaGenocide #GazaUnderAttack #PalestinianGenocide #GazaUnderAttack pic.twitter.com/Nt1eupKlSu