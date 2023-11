Σάλος στο Ισραήλ: Υπουργός μίλησε για χρήση πυρηνικής βόμβας στη Γάζα - Τον έθεσε σε διαθεσιμότητα ο Νετανιάχου

Ενδοκυβερνητικές αντιδράσεις και έντονες επικρίσεις στα ισραηλινά ΜΜΕ προκάλεσε δήλωση του Υπουργού Θεμάτων Ιερουσαλήμ και Εθνικής Κληρονομιάς, Αμιχάι Ελιάχου, ο οποίος σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα το πρωί σε θρησκευτικό ραδιοφωνικό σταθμό, δεν απέκλεισε «την εκτόξευση ατομικής βόμβας στη Γάζα». Άμεση ήταν η αντίδραση του Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος σχολίασε ότι ο συγκεκριμένος Yπουργός «βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου». Το Πρωθυπουργικό Γραφείο εξέδωσε ανακοίνωσε με την οποία ο Ελιάχου τέθηκε σε διαθεσιμότητα και αποκλείστηκε άμεσα από τις συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου μέχρι νεωτέρας.

Συγκεκριμένα, ο Αμιχάι Ελιάχου, που προέρχεται από το ακροδεξιό εθνοθρησκευτικό κόμμα «Εβραϊκή Ισχύς» του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, κατά την διάρκεια συνέντευξής του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Κολ Μπα-Ραμά», που εκφράζει τις απόψεις του κόμματός του, ερωτηθείς για το τι θα πρέπει να πράξει το Ισραήλ όσον αφορά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, απάντησε ότι «το Ισραήλ δεν θα πρέπει να δώσει ανθρωπιστική βοήθεια στους Ναζί (σ.σ. της Χαμάς)». Όταν στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος τον ρώτησε «τότε τι θα πρέπει να κάνουμε; Να ρίξουμε ατομική βόμβα στη Γάζα;», ο Ελιάχου απάντησε: «Είναι κι αυτό ένα ενδεχόμενο».

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου σχολίασε τις δηλώσεις του Υπουργού με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι «τα λόγια του Υπουργού Αμιχάι Ελιάχου είναι εκτός τόπου και χρόνου» προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ και οι ένοπλες δυνάμεις του δρουν υπό τις αυστηρότερες προϋποθέσεις που ορίζει το διεθνές δίκαιο προκειμένου να μην πληγούν όσοι είναι αμέτοχοι στην ένοπλη σύρραξη», καταλήγοντας ότι «τις προϋποθέσεις αυτές θα συνεχίσουμε να τηρούμε μέχρι την τελική νίκη».

Αμέσως μετά, το Πρωθυπουργικό Γραφείο εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ο Υπουργός για Θέματα Ιερουσαλήμ και Εθνικής Κληρονομιάς τέθηκε σε διαθεσιμότητα και θα του απαγορεύεται στο εξής να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου μέχρι νεωτέρας.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



Minister Amihai Eliyahu's statements are not based in reality. Israel and the IDF are operating in accordance with the highest standards of international law to avoid harming innocents. We will continue to do so until our victory.