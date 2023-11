Euro-Med Monitor: Το Ισραήλ έχει πλήξει τη Λωρίδα της Γάζας με το ισοδύναμο 2 πυρηνικών βομβών

Το Ισραήλ έχει ρίξει περισσότερους από 25.000 τόνους εκρηκτικών στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου μεγάλης κλίμακας στις 7 Οκτωβρίου, ισοδύναμων με δύο πυρηνικές βόμβες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ευρωμεσογειακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Euro-Med Human Rights Monitor).

Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εδρεύει στη Γενεύη, ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε ότι βομβάρδισε πάνω από 12.000 στόχους στη Λωρίδα της Γάζας, με ρεκόρ βομβών που ξεπερνά τα 10 κιλά εκρηκτικών ανά άτομο (φωτογραφία, επάνω, από ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα).

Το Euro-Med Monitor τονίζει ότι το βάρος των πυρηνικών βομβών που έριξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι της Ιαπωνίας στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τον Αύγουστο του 1945 υπολογίστηκε σε περίπου 15.000 τόνους εκρηκτικών.

Λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων που επηρεάζουν την ισχύ των βομβών, τα εκρηκτικά που πέφτουν στη Γάζα μπορεί να είναι δύο φορές πιο ισχυρά από μια πυρηνική βόμβα.

Υπερβαίνει τη βόμβα της Χιροσίμα

Αυτό σημαίνει ότι η καταστροφική δύναμη των εκρηκτικών που έπεσαν στη Γάζα υπερβαίνει εκείνη της βόμβας που έπεσε στη Χιροσίμα, επισημαίνει το Euro-Med Monitor, προσθέτοντας ότι η ιαπωνική πόλη εκτεινόταν σε 900 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ η περιοχή της Γάζας δεν ξεπερνά τα 360 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η ανακοίνωση του Παρατηρητηρίου υπογραμμίζει ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί βόμβες με τεράστια καταστροφική ισχύ, μερικές από τις οποίες κυμαίνονται από 150 έως 1.000 κιλά, και παραθέτει πρόσφατη δήλωση του ισραηλινού υπουργού Αμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, ότι έχουν ρίξει μόνο στην πόλη της Γάζας περισσότερες από 10.000 βόμβες.

Η χρήση διεθνώς απαγορευμένων όπλων από το Ισραήλ στις επιθέσεις του στη Λωρίδα της Γάζας έχει τεκμηριωθεί, σημειώνει επίσης το Euro-Med Monitor, ειδικά η χρήση βομβών διασποράς και φωσφόρου, οι οποίες είναι κηρώδες τοξικές ουσίες που αντιδρούν γρήγορα με το οξυγόνο και προκαλούν βαριά εγκαύματα δεύτερου και τρίτου βαθμού.

Israel is raining down bombs on the Gaza city - when will the world wake up? pic.twitter.com/sRprbcq24b

Τραυματισμοί αμάχων από πυρομαχικά διασποράς

Το Παρατηρητήριο έχει επίσης τεκμηριώσει περιπτώσεις τραυματισμών μεταξύ των κατοίκων της Γάζας από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που είναι παρόμοιοι με αυτούς που προκαλούνται από τις προαναφερθείσες βόμβες διασποράς.

Αυτές οι μικρές, υψηλής εκρηκτικότητας βόμβες προκαλούν διεισδυτικές πληγές από θραύσματα και εκρήξεις στο εσωτερικό του σώματος, αφήνοντας τα θύματα με σοβαρά εγκαύματα που οδηγούν σε λιώσιμο του δέρματος και μερικές φορές σε θάνατο.

Προκαλούν επίσης ασυνήθιστο οίδημα και δηλητηρίαση του σώματος, καθώς και εσωτερικά τραύματα από διαφανή θραύσματα που δεν εμφανίζονται στις ακτινογραφίες.

White phosphorus chemical weapon Only your bones will remains once it touches the skin.

White phosphorus chemical weapon Only your bones will remains once it touches the skin.

an illegal chemical weapon used by Israeli forces it burns through to the bone if it touches the skin Phosphor bomb which is forbidden a war crime if used but Israel is above the law😟