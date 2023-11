Σήμερα το κρίσιμο διάγγελμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ - Φόβοι γενίκευσης της σύγκρουσης

Στην πιο κρίσιμη, ίσως, φάση του εισέρχεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ολοκληρώσει την περικύκλωση της Γάζας, η Χαμάς απειλεί ότι «έρχεται νέα 7η Οκτωβρίου για το Ισραήλ», ενώ οι προσδοκίες από την επίσκεψη Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή είναι μάλλον συγκρατημένες, την ώρα που η Χεζμπολάχ (σήμερα) αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της ως προς το αν θα ανοίξει ένα ακόμα μέτωπο στο Ισραήλ. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας περιμένει τον Αμερικανό ομόλογό του στο Αμάν το Σάββατο για να του ζητήσει να σταματήσει «ο ισραηλινός πόλεμος στη Γάζα». Ακόμα και στις αιτιάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, το Ισραήλ απαντά ότι ο ΟΗΕ «επαναλαμβάνει την προπαγάνδα της Χαμάς».

Στο μεταξύ το σφυροκόπημα της Λωρίδας της Γάζας συνεχίστηκε και τη νύχτα που πέρασε από τις ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες αναφέρουν ότι οι στρατιώτες του IDF δίνουν μάχες σώμα με σώμα με μαχητές της Χαμάς. Η «λεπτομέρεια» είναι ότι, όπως αναφέρει ο ισραηλινός στρατός, οι τρομοκράτες της Χαμάς οργανώνουν επιθέσεις με το δόγμα «hit-and-run». Βγαίνουν δηλαδή από το δαιδαλώδες σύστημα των τούνελ που υπάρχει στη Γάζα, επιτίθενται στους Ισραηλινούς στρατιώτες και τα τεθωρακισμένα με μεθόδους αντάρτικου και επιστρέφουν σε αυτά.

Καθώς ο στρατός του Ισραήλ, έχοντας ολοκληρώσει την περικύκλωση της πόλης της Γάζας, κλιμακώνει τις επιθέσεις του σε θέσεις που χρησιμοποιεί η Χαμάς, απειλείται πλέον και η επάρκεια νερού στις πολιορκούμενες περιοχές και ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι τέσσερα από τα σχολεία του στη Γάζα που χρησιμοποιούνταν ως καταφύγια είχαν υποστεί ζημιές τις τελευταίες 24 ώρες. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες ανέφερε επίσης ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι φέρονται να είναι νεκροί σε ένα σχολείο στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια. Σχολεία στον προσφυγικό καταυλισμό Μπιτς και στον καταυλισμό Αλ Μπουρέιτζ υπέστησαν επίσης ζημιές, ενώ αναφέρθηκαν τρεις θάνατοι, την ώρα που η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή ξεφεύγει από τα όρια.

Ένας περιορισμένος αριθμός πολιτών κατάφερε να φύγει από τη Γάζα μέσω του ανθρωπιστικού διαδρόμου στη Ράφα, κοντά στα αιγυπτιακά σύνορα, το οποίο άνοιξε την Τετάρτη. Αιγύπτιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 21 τραυματισμένοι Παλαιστίνιοι είχαν φύγει την Πέμπτη, καθώς και 344 κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, συμπεριλαμβανομένων 72 παιδιών. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι «περισσότεροι Βρετανοί υπήκοοι» μπόρεσαν να περάσουν στην Αίγυπτο από τη Γάζα, αλλά δεν έδωσε αριθμό, ενώ οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι 74 Αμερικανοί πολίτες με διπλή υπηκοότητα είχαν φύγει μέσω του περάσματος της Ράφα.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα δήλωσε ότι περισσότεροι από 9.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε η τρέχουσα σύγκρουση, αφού η Χαμάς εξαπέλυσε τις τρομοκρατικές επιθέσεις της στο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.400 ανθρώπους. Έκτοτε, το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα με αεροπορικές επιδρομές, καθώς επιδιώκει να «καταστρέψει τη Χαμάς».

UNRWA says a UN school-turned shelter has been damaged in the Jabalia Refugee Camp in Gaza, reportedly killing at least 20 people.



Sky News has verified footage showing many injured people at the school, but has been unable to identify the cause.https://t.co/YNFgvIHY43 pic.twitter.com/Cp9gE4QdT6