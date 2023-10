To Ισραήλ σκότωσε έναν από τους εγκεφάλους των σφαγών της Χαμάς στα κιμπούτς (βίντεο)

Tον διοικητή της Χαμάς που ενορχήστρωσε τις επιθέσεις στα κιμπούτς Ερέζ και στο Νετίβ Χασάρα κατά τη διάρκεια της σφαγής στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου εξουδετέρωσε το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσαν οι IDF σήμερα.

Ο Νασέμ Αμπού Ατζίνα ήταν ο διοικητής του τάγματος Beit Lahia της Βόρειας Μεραρχίας της Χαμάς.

Οι IDF σκότωσαν τον Ατζίνα σε μια νυχτερινή αεροπορική επιδρομή στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Όπως γράφει η Jerusalem Post, ο ίδιος ο Ατζίνα είχε διοικήσει τις εναέριες δυνάμεις της Χαμάς και είχε συμμετάσχει στην ανάπτυξη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των αλεξίπτωτων πλαγιάς της τρομοκρατικής ομάδας που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Οι IDF λένε πως η αεροπορική επιδρομή κατά την οποία εξουδετερώθηκε το ηγετικό αυτό στέλεχος της Χαμάς πραγματοποιήθηκε μετά από πληροφορίες που συγκέντρωσαν η υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ και η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών.

Προσθέτουν ότι «η εξόντωσή του αποτελεί σημαντικό πλήγμα στις προσπάθειες της τρομοκρατικής ομάδας Χαμάς να διαταράξει τις χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στη Λωρίδα της Γάζας».

Aυτή είναι η στιγμή της εξολόθρευσης του διοικητή Ατζίνα της Χαμάς:

