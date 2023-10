Ισραήλ: Η νεαρή δεκανέας ξαναβλέπει την οικογένειά της - «Θυμάται όλα όσα είδε» (φωτογραφίες, βίντεο)

Με την οικογένειά της επανενώθηκε η δεκανέας του ισραηλινού στρατού, η οποία απελευθερώθηκε τη Δευτέρα, μετά από χερσαίες επιχειρήσεις εντός της Γάζας από τις IDF.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) και η υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, με την οποία γνωστοποιούν την απελευθέρωση της Όρι Μεγκίντις που κρατούνταν όμηρος από τη Χαμάς, από τις 7 Οκτωβρίου.

Οι δυνάμεις ασφαλείας ανακοίνωσαν το βράδυ της Δευτέρας ότι ένας στρατιώτης που απήχθη από τη Χαμάς νωρίτερα αυτό το μήνα διασώθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας σε μια νυχτερινή επιχείρηση, ο πρώτος αιχμάλωτος που συνελήφθη κατά την επίθεση-σοκ της τρομοκρατικής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου και απελευθερώθηκε από τα ισραηλινά στρατεύματα.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και η υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet ανέφεραν ότι η οπλίτης Όρι Μεγκίντις είναι σε καλή κατάσταση και έχει επανενωθεί με την οικογένειά της.

The moment Ori Megidish, who was kidnapped by Hamas on 7/10 was reunited with her grandmother ❤️

We will do everything we can to bring the rest of our families home. #BringThemHomepic.twitter.com/ir4h3a86Up