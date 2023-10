Σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ, πολλαπλές εκρήξεις στη βόρεια Γάζα – Αποκλείει κατάπαυση πυρός ο Νετανιάχου

«Ακριβώς όπως οι ΗΠΑ δεν θα συμφωνούσαν σε κατάπαυση του πυρός μετά τον βομβαρδισμό του Περλ Χάρμπορ ή μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε παύση των εχθροπραξιών με τη Χαμάς μετά τις φρικτές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου», ανέφερε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός είναι εκκλήσεις προς το Ισραήλ να παραδοθεί στη Χαμάς, να παραδοθεί στην τρομοκρατία», τόνισε.

Στο μεταξύ οι Times of Israel αναφέρουν ότι σειρήνες ηχούν στο κεντρικό Ισραήλ μετά από μετά από καταιγισμό ρουκετών από τη Γάζα. Την ίδια ώρα το Al Jazeera μετέδωσε ζωντανά τον ήχο πολλαπλών εκρήξεων στη βόρεια Γάζα χωρίς να είναι ακόμα σαφές τι ακριβώς συμβαίνει. Στο μεταξύ η Άγκυρα με ανακοίνωσή της καταδικάζει την επίθεση στην περιοχή του τουρκοπαλαιστινιακού νοσοκομείου στη Γάζα με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.

Ειδικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι πολύ ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν, όπως ανέφερε η δημοσιογράφος Λήδα Παπαδοπούλου, είναι ισραηλινές βόμβες που στοχοποίησαν σήραγγες της Χαμάς.

Την ίδια ώρα τα ισραηλινά τανκς περικυκλώνουν τη Γάζα, αποκλείοντας τον κεντρικό οδικό άξονα που συνδέει το βόρειο με το νότιο τμήμα, με το Ισραήλ να στέλνει περισσότερες χερσαίες δυνάμεις. Ο Ισραηλινός Στρατός υποστηρίζει ότι σκότωσε δεκάδες τρομοκράτες που του επιτέθηκαν μέσα από κτήρια και σήραγγες.Τις τελευταίες 24 ώρες επλήγησαν περισσότεροι από 600 στόχοι, ανάμεσά τους αποθήκες όπλων, θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων, καθώς και κρησφύγετα της Χαμάς. Στο μεταξύ, ο ΟΗΕ και ο Ερυθρός Σταυρός αποκαλύπτουν ότι εκατοντάδες ασθενείς είναι εγκλωβισμένοι σε νοσοκομεία στη βόρεια Γάζα – ανάμεσά τους και κάποιοι στην εντατική- και είναι αδύνατο να μεταφερθούν σε ασφαλέστερες περιοχές.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα (30/10/2023) στο πολεμικό του υπουργικό συμβούλιο ότι το Ισραήλ σημειώνει «συστηματική πρόοδο» στη στρατιωτική του εκστρατεία κατά της Χαμάς στη Γάζα. Είπε ακόμα ότι ο ισραηλινός στρατός «έχει επεκτείνει την χερσαία είσοδό του στη Λωρίδα της Γάζας, το κάνει με μετρημένα, πολύ ισχυρά βήματα, σημειώνοντας συστηματική πρόοδο βήμα – βήμα», σύμφωνα με επίσημη δήλωση σε βίντεο.

Ο IDF και η υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet ανακοίνωσαν σήμερα (30/10/2023) ότι μια γυναίκα στρατιώτης που αιχμαλωτίστηκε από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς διασώθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας σε μια νυχτερινή επιχείρηση. Όπως ανέφερε η απεσταλμένη της ΕΡΤ, Ευτυχία Πενταράκη, σε συνέχεια αυτής της ανακοίνωσης στέλεχος από το πολιτικό γραφείο της Χαμάς κι ανέφερε ότι αυτό το κάνουν οι Ισραηλινοί για να αποσπούν την προσοχή του κόσμου από το βίντεο που δώσαμε εμείς νωρίτερα στη δημοσιότητα με τις τρεις ομήρους κι ότι η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς θα πει την αλήθεια για αυτή την Ισραηλινή όμηρο.

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου της ΕΡΤ, Αντριάνας Παρασκευοπούλου, για το αν επιβεβαιώνονται αναφορές της Χαμάς για σφοδρές μάχες στη βόρεια Γάζα η δημοσιογράφος απάντησε ότι «μέχρι τώρα οι Ισραηλινοί δεν έχουν δώσει στοιχεία για τις περιοχές που βρίσκονται. Μάλιστα και σήμερα σε ερώτηση ο εκπρόσωπος Τύπου του IDF είπε ουδέν σχόλιο. Αντίθετα, έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο με τον διοικητή της νότιας πτέρυγας των IDF, ο οποίος, όπως είπαν οι Ισραηλινοί, μπήκε στη Γάζα σήμερα για να αξιολογήσει την κατάσταση».

Να σημειωθεί ότι ο Ισραηλινός Στρατός έκανε λόγο για «επείγουσα ανάγκη» εκκένωσης των Παλαιστίνιων αμάχων προς το νότιο τμήμα της Γάζας, ενώ η Χαμάς ανακοίνωσε ότι εξελίσσονται σφοδρές μάχες στο βόρειο τομέα.

Επίσης, η Χαμάς δημοσιοποίησε βίντεο με τρεις γυναίκες που εμφανίζονται ως όμηροι μεταξύ αυτών που αιχμαλωτίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας μετά την αιματηρή, πρωτοφανούς έκτασης, επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Σε αυτό το βίντεο των 76 δευτερόλεπτων, που δημοσιοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς με τον τίτλο «ορισμένοι κρατούμενοι Σιωνιστές απευθύνουν μήνυμα στον (Μπενιαμίν) Νετανιάχου και την κυβέρνησή του», μπορεί να δει κανείς μία από αυτές τις τρεις γυναίκες να καλεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να καταλήξει σε ανταλλαγή αιχμαλώτων με το ισλαμιστικό κίνημα προκειμένου να αφεθούν ελεύθερες.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ καταδίκασε ως «σκληρή ψυχολογική προπαγάνδα» το βίντεο που κυκλοφόρησε από τη Χαμάς. «Στρέφομαι προς τη Γελένα Τρουπάνοφ, την Ντανιέλε Αλόνι και τη Ριμόν Κιρστ οι οποίες απήχθησαν από τη Χαμάς που διαπράττει εγκλήματα πολέμου (…) Οι καρδιές μας είναι μαζί σας και με όλους τους άλλους απαχθέντες», πρόσθεσε σε μια ανακοίνωση.

Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο επικεφαλής της Μοσάντ μετέβη στο Κατάρ

Οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα κι όπως ανέφερε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Λήδα Παπαδοπούλου, ισραηλινά ΜΜΕ αποκαλύπτουν ότι το Σαββατοκύριακο ο επικεφαλής της Μοσάντ μετέβη στο Κατάρ για να πάρει μέρος σε συζητήσεις για ενδεχόμενη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπήρξε πρόοδος στη διάρκεια αυτών των συνομιλιών, δεν επετεύχθη ωστόσο για την ώρα συμφωνία.

Η Ευτυχία Πενταράκη στο δελτίο ειδήσεων των 18:00 έκανε λόγο για μια ακόμα δύσκολη βραδιά για τους κατοίκους στη Γάζα. «Εδώ που είμαστε τώρα, στο βάθος βλέπετε τις φωτιστικές βόμβες όπως τις ονομάζουν ή φωτοβολίδες, είναι εκεί που επιχειρεί αυτή την ώρα ο ισραηλινός στρατός» σημείωσε η δημοσιογράφος και πρόσθεσε «πετάνε συνεχώς μαχητικά αεροσκάφη και κατά διαστήματα βλέπουμε και τις εκρήξεις, τη λάμψη από τις βόμβες, καθώς είναι σε εξέλιξη οι βομβαρδισμοί στη Γάζα». Αναφερόμενη στο βίντεο της Χαμάς με τις τρεις ομήρους είπε ότι «αυτό το βίντεο δεν προβάλλεται, υπάρχει μόνο ένα στοπ καρέ με τις φωτογραφίες των τριών γυναικών, δεν το αναπαράγουν τα μέσα τα ισραηλινά, δεν αναφέρουν τι λέει».

Νεκρή η Σάνι Λουκ – «Βρέθηκε το κρανίο της»

Τρεις εβδομάδες μετά την τρομοκρατική εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, επιβεβαιώθηκε ότι η 22χρονη Σάνι Λουκ που είχε απαχθεί από τη Χαμάς είναι νεκρή από την ημέρα της επίθεσης στις 07 Οκτωβρίου.

Το θάνατο της γερμανο-εβραίας επιβεβαίωσε σήμερα η μητέρα της στη Γερμανία. Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε το θάνατο ατόμου με γερμανική υπηκοότητα στην τρομοκρατική εισβολή της Χαμάς, χωρίς αναφορά στο όνομα της Σάνι Λουκ. Το επιβεβαίωσε όμως ο πρόεδρος του Ισραήλ Γιτζάκ Χέρτσοκ στη γερμανική εφημερίδα Bild:

«Λυπούμαστε πολύ που επιβεβαιώνουμε ότι λάβαμε την είδηση, πως η Σάνι Νικόλ Λουκ βρέθηκε νεκρή, δολοφονημένη. Βρέθηκε το κρανίο της», δήλωσε ο Γιτζάκ Χέρτσοκ στην εφημερίδα. «Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα βάρβαρα, σαδιστικά κτήνη την αποκεφάλισαν, όταν επιτέθηκαν βασάνισαν και σκότωσαν Ισραηλινούς. Είναι μία μεγάλη τραγωδία, και εκφράζω βαθιά συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της», σημείωσε ο Χέρτσοκ.

Την ίδα ώρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις από ξηράς και αέρος του ισραηλινού στρατού.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, αρνήθηκε να αναφερθεί στις συγκεκριμένες θέσεις των στρατευμάτων, αλλά δήλωσε ότι ο στρατός επέκτεινε την επιχείρησή του στο εσωτερικό της Γάζας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας με επιπλέον δυνάμεις.

Το Ισραήλ «προωθείται σταδιακά σύμφωνα με το σχέδιο» στην Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε κατά την καθημερινή τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Νωρίτερα, κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι ισραηλινά τανκς έχουν εισέλθει σε συνοικία στις παρυφές της πόλης της Γάζας και έχουν αποκλείσει την κεντρική οδική αρτηρία.

Δεκάδες τανκς έχουν φθάσει στις παρυφές της συνοικίας αλ-Ζεϊτούν, έχουν αποκλείσει την οδό Σαλαχεντίν και βάλλουν κατά κάθε οχήματος που κυκλοφορεί, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες. Αυτή η πρωθητική κίνηση του ισραηλινού στρατού ακολουθεί την σειρά των επιχειρήσεων διείσδυσης των χερσαίων δυνάμεων των τελευταίων ημερών στην Λωρίδα της Γάζας. Η συνοικία αλ-Ζεϊτούν βρίσκεται στον νοτιοανατολικό τομέα της πόλης της Γάζας. Σε κανονικούς καιρούς, ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 130.000 κατοίκους και είναι η μεγαλύτερη συνοικία της πόλης. Ομως η περιοχή όπου έχουν φθάσει τα ισραηλινά τανκς είναι αραιοκατοικημένη.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τα ισραηλινά άρματα μάχης και η αεροπορία βομβάρδισαν σε βάθος ενός χιλιομέτρου των κεντρικό οδικό άξονα, ανοίγοντας μεγάλους κρατήρες και αχρηστεύοντάς τον.

Τα ισραηλινά τανκς έχουν αναπτυχθεί σε δύο ζώνες της οδού Σαλαχεντίν. Η μία ζώνη βρίσκεται στο ύψος της πλατείας «των Μαρτύρων», σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου από τα σύνορα ανάμεσα στο Ισραήλ και την Λωρίδα της Γάζας και ή άλλη σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από την μεθόριο.

Οι αυτόπτες μάρτυρες δεν έκαναν λόγο για συγκρούσεις με ενόπλους της Χαμάς.

600 στόχοι το τελευταίο 24ωρο

Ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι σκότωσε «δεκάδες τρομοκράτες» σε κτίρια και τούνελ που προσπάθησαν να επιτεθούν στις δυνάμεις του.

«Τις τελευταίες ημέρες οι IDF έπληξαν 600 στόχους της Χαμάς», αναφέρεται ακόμα στην ανακοίνωση στην οποία δίνονται και κάποιες λεπτομέρειες της χθεσινοβραδινής επιχείρησης, όπως η επίθεση με drone σε ένα κτίριο που υπήρχαν «πάνω από 20 τρομοκράτες της Χαμάς» και η επίθεση επίσης με drone στο πανεπιστήμιο Al-Azhar όπου «εντόπισαν ένοπλους τρομοκράτες και μια θέση εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων».

Τουλάχιστον 8.306 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου

LIVE UPDATES: ⬛ Israeli police officer seriously wounded in suspected stabbing in Jerusalem ⬛ Military police arrest soldier suspected of shooting Palestinian in West Bank ⬛ IDF says it is conducting extensive ground operations within the Gaza Strip https://t.co/eRNGySx08c

Τουλάχιστον 8.306 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων 3.457 παιδιών, σε ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς Γάζα.

Ο αριθμός των νεκρών στη Δυτική Όχθη αυξήθηκε σε 329 Παλαιστινίους από τον Ιανουάριο, συμπεριλαμβανομένων 121 θανάτων από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Haaretz: Χιλιάδες έγκυοι και μωρά στη Γάζα πίνουν μολυσμένο ή αλμυρό νερό – ‘Eκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

52,000 pregnant women and over 30,000 babies under six months of age are currently drinking brackish or contaminated water in Gaza, according to an internal U.S. State Department document's assessmenthttps://t.co/fU6t5A1N3f