Ισραηλινά τανκς στα περίχωρα της Γάζας, λέει το Γαλλικό Πρακτορείο - Σε πλήρη εξέλιξη η δεύτερη φάση του πολέμου

Ισραηλινά τανκς βρίσκονται στα περίχωρα της Γάζας, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, σε μία τελευταία εξέλιξη κι ενώ βρισκόμαστε στην 24η μέρα του πολέμου και σε πλήρη εξέλιξη είναι η δεύτερη φάση των ισραηλινών επιχειρήσεων.

Η είδηση μεταδόθηκε ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά από αέρος της Γάζα με την Ισραηλινή Αεροπορία να πλήττει πάνω από 600 στόχους σε ένα 24ωρο, κι ενώ οι ισραηλινοί στρατιώτες έδιναν μάχη σώμα με σώμα όλη τη νύχτα με μαχητές της Χαμάς. Ο απεσταλμένος της ΕΡΤ Κώστας Καντούρης ανέφερε ότι μόνο σε ένα πλήγμα σκοτώθηκαν 30 στελέχη της Χαμάς, σύμφωνα με ισραηλινό ανακοινωθέν.

#BREAKING Israeli army says over '600 targets' hit in 24 hours in Gaza pic.twitter.com/viZxNtEbUc

Ολονύχτιες σφοδρές χερσαίες μάχες – Πλήγματα σε Συρία και Λίβανο

Σφοδρές χερσαίες μάχες, σύμφωνα με τη Χαμάς, συνεχίζονταν χθες Κυριακή στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για «δεκάδες» μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος κατά τη διάρκεια της νύχτας στον θύλακα, όπου παράλληλα οι ακατάπαυστοι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν, εν μέσω πολιορκίας που κατά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ενδέχεται να αποτελεί «έγκλημα».

«Η παρεμπόδιση της παράδοσης βοήθειας ενδέχεται να αποτελεί έγκλημα πολέμου», δήλωσε χθες ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν, αφού επισκέφθηκε το φυλάκιο στη Ράφα, στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λωρίδα της Γάζας, όπου στοιβάζεται η διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια που προορίζεται για τους παλαιστίνιους άμαχους.

«Το Ισραήλ πρέπει να εγγυηθεί χωρίς καθυστέρηση πως οι άμαχοι θα λάβουν τροφή και φάρμακα», πρόσθεσε ο κ. Χαν.

Ο παλαιστινιακός θύλακας, που βομβαρδίζεται χωρίς σταματημό από τον ισραηλινό στρατό σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, τέθηκε την 9η σε κατάσταση «απόλυτης πολιορκίας» – ο πληθυσμός του στερείται το νερό, την τροφή, φάρμακα, ηλεκτρικό ρεύμα.

Haaretz: Χιλιάδες έγκυοι και μωρά στη Γάζα πίνουν μολυσμένο ή αλμυρό νερό – ‘Eκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Τις τελευταίες ημέρες πολλαπλασιάστηκαν οι εκκλήσεις στην ισραηλινή κυβέρνηση να αφήσει να περάσει η βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, που υφίσταται ισραηλινό αποκλεισμό από το 2007, αφού πήρε την εξουσία η Χαμάς.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες πως ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τόνισε στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «την ανάγκη να αυξηθεί άμεσα και σημαντικά η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας».

WATCH: The IDF continued its ground operations inside Gaza on Monday morning, destroying Hamas terrorist infrastructure across the Strip.



(CREDIT: @IDF ) Read more: https://t.co/W7WEgelv3a pic.twitter.com/4sR1yzo97o