Ισραηλινή Haaretz: Χιλιάδες άνθρωποι στη Γάζα πίνουν μολυσμένο ή αλμυρό νερό - Το δημοσίευμα κάνει λόγο για ανθρωπιστικό δράμα

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz δημοσιεύει ειδικό άρθρο με τίτλο «Εσωτερική έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προτρέπει εντονότερη πίεση στο Ισραήλ», στο θέμα του ανθρωπιστικού δράματος που κορυφώνεται στη Γάζα, παραθέτοντας νέα συγκλονιστικά στοιχεία.

Μολυσμένο ή αλμυρό νερό υποχρεωτικά πίνουν 52.000 έγκυοι και 36,000 μωρά κάτω των 6 ετών, καθώς εξαιτίας της ισραηλινής απόφασης να μην επιτραπεί ανεφοδιασμός της Γάζας με καύσιμα, οι μονάδες αφαλάτωσης έχουν μείνει εκτός λειτουργίας.

52,000 pregnant women and over 30,000 babies under six months of age are currently drinking brackish or contaminated water in Gaza, according to an internal U.S. State Department document's assessmenthttps://t.co/fU6t5A1N3f