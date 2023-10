Ανελέητο σφυροκόπημα της Γάζας από το Ισραήλ - Η Οδύσσεια των αμάχων

Κλιμακώνει την επίθεσή του το Ισραήλ στη Γάζα, με χιλιάδες αμάχους να βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης. Τη σκληρή στάση της ισραηλινής κυβέρνησης αποτυπώνουν οι δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων που μιλούν για επιχείρηση μακράς διάρκειας και υπόσχονται ότι «θα διαλύσουμε τη Χαμάς».

Σύμφωνα με τον πρόσφατο απολογισμό του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, εκ των οποίων 3.000 παιδιά και 2.000 γυναίκες, ενώ τουλάχιστον 20.000 έχουν τραυματιστεί.

