Σχεδόν οι μισοί Ισραηλινοί θέλουν να αναβληθεί η χερσαία εισβολή στη Γάζα

Το 49% των Ισραηλινών θέλουν να αναβληθεί οποιαδήποτε εισβολή στη Γάζα, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα στην ερώτηση αν ο στρατός θα πρέπει να κλιμακώσει αμέσως σε μια χερσαία επίθεση μεγάλης κλίμακας, το 29% των Ισραηλινών συμφώνησε, ενώ το 49% δήλωσε ότι «θα ήταν καλύτερα να περιμένουμε» και το 22% ήταν αναποφάσιστο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Maariv.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι τα αποτελέσματα έρχονται σε αντίθεση με τη δημοσκόπησή της της 10ης Οκτωβρίου όπου το 65% υποστήριξη για μια μεγάλη χερσαία επίθεση.

Νέα χερσαία επιχείρηση το βράδυ της Πέμπτης

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί πως το πεζικό τους πραγματοποίησε «στοχευμένη επιδρομή στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας» υποστηριζόμενο από «καταδιωκτικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη» και πλήττοντας στόχους της Χαμάς.

Οι στρατιώτες εγκατέλειψαν στη συνέχεια το παλαιστινιακό έδαφος χωρίς να έχουν τραυματίες, ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του. Εκτός από την επιδρομή αυτή, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως βομβάρδισαν θέσεις της Χαμάς «σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας».

Παράλληλα με την επιχείρηση αυτή στο έδαφος, στόχοι «που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς» βομβαρδίσθηκαν στο κεντρικό τμήμα του θύλακα «και παντού στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση προστίθεται πως καταστράφηκαν πλατφόρμες εκτόξευσης ρουκετών, κέντρα διοίκησης της Χαμάς, ενώ εξουδετερώθηκαν μαχητές του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος.

OPERATIONAL UPDATE: The IDF conducted strikes on Hamas terrorist targets over the last 24 hours.



IDF ground troops, fighter jets and UAVs struck:



🔴 Anti-tank missile launch sites

🔴 Command & control centers

🔴 Hamas terrorist operatives



The troops exited the area and no… pic.twitter.com/yNdiY6XTby