Περίπου 50 όμηροι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, λέει η Χαμάς

Οι όμηροι που σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας λόγω των ισραηλινών πληγμάτων στον παλαιστινιακό θύλακα είναι «περίπου 50», δήλωσε σήμερα ο Άμπου Ομπέιντα, ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, των ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ.

Ο Ομπέιντα έκανε αυτήν την ανακοίνωση στον λογαριασμό της οργάνωσης στο Telegram, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Τεράστια καταστροφή στη Γάζα

«Ο ισραηλινός στρατός έχει καταστρέψει σχεδόν 200.000 κατοικίες, είτε πλήρως είτε εν μέρει», ανέφερε ο Μοχάμαντ Ζιγιάρα, ο Παλαιστίνιος υπουργός δημοσίων έργων και στέγασης.

«Οι βομβαρδισμοί έχουν διαγράψει ολόκληρες οικογένειες από τα ληξιαρχεία, καθώς και γειτονιές και οικιστικές κοινότητες», σημείωσε ο ίδιος.

«Καταστράφηκαν επίσης εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, χώρων λατρείας, αρτοποιείων, σταθμών πλήρωσης νερού, αγορών, σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και υπηρεσιών», πρόσθεσε ο Ζιγιάρα σε δήλωσή του.

Σύμφωνα με την ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ, τουλάχιστον το 45% του συνόλου των κατοικιών έχει υποστεί ζημιές ή έχει καταστραφεί από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Οι βομβαρδισμοί εκατέρωθεν είναι συνεχείς την ώρα που το Ισραήλ ετοιμάζει το έδαφος για την μεγάλη χερσαία επιχείρηση στη βόρεια Γάζα.

Οι τρεις λόγοι που ο στρατός έκανε επιδρομή με άρματα μάχης στη βόρεια Γάζα

«Τα άρματα μάχης και το πεζικό έπληξαν πολυάριθμους τρομοκρατικούς πυρήνες, υποδομές και θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων. Οι στρατιώτες έχουν έκτοτε εγκαταλείψει την περιοχή και επέστρεψαν στο ισραηλινό έδαφος», σημείωσε ο στρατός.

Από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση στις 7 Οκτωβρίου, οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν πραγματοποιήσει αρκετές εισβολές για να διερευνήσουν θέσεις της Χαμάς και να συλλέξουν πληροφορίες για ομήρους. Την Πέμπτη, ωστόσο, η ραδιοφωνική υπηρεσία του ισραηλινού στρατού περιέγραψε τη νυχτερινή ενέργεια ως τη «μεγαλύτερη εισβολή του πολέμου».

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.



IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.



The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU