Νεκρός υψηλόβαθμος της Χαμάς σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ο αρχηγός των Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας της Χαμάς Τζεχάντ Μέιζεν, μαζί με μέλη της οικογένειάς του, σκοτώθηκε από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης της Χαμάς.

The Commander of Hamas's National Security Forces in Gaza Jehad Mheisen was killed by Israeli forces, according to Palestinian reports on Thursday.



