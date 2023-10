Ο Μπάιντεν αθωώνει το Ισραήλ: Η έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας «φαίνεται να προκλήθηκε από την άλλη πλευρά»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, κατά τη συνάντησή τους στο Τελ Αβίβ, για την «αδιαμφισβήτητη» υποστήριξή του προς το Ισραήλ.

Από την πλευρά του ο Τζο Μπάιντεν εξέφρασε τη στήριξή του στο Ισραήλ σημειώνοντας μεταξύ άλλων, πως με βάση αυτά που έχει δει, ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου στη Γάζα φαίνεται πως έγινε από την «άλλη πλευρά». «Οι ΗΠΑ θρηνούν μαζί με το Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά, κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου.

