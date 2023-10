Αλληλοκατηγορούνται Ισραήλ-Χαμάς για τον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα - Πάνω από 500 νεκροί

Για αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλου από την Χαμάς μιλά ο Νετανιάχου, για αμερικανική κάλυψη στο Ισραήλ κάνει λόγο η ισλαμιστική οργάνωση. Ανέβαλε την επίσκεψή του στην Ιορδανία ο Τζο Μπάιντεν, που συναντά σήμερα τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό.

Ο ισραηλινός στρατός και ο ίδιος ο Νετανιάχου επέρριψε την ευθύνη για την επίθεση σε νοσοκομείο της Γάζας που έγινε νωρίτερα σήμερα, στην παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, λέγοντας ότι τα στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού υποδεικνύουν ότι το νοσοκομείο επλήγη κατά την αποτυχημένη εκτόξευση ρουκετών από την παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση.

«Όλος ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει: Βάρβαροι τρομοκράτες στη Γάζα είναι αυτοί που επιτέθηκαν στο νοσοκομείο στη Γάζα και όχι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Αυτοί που δολοφόνησαν βάναυσα τα παιδιά μας, δολοφονούν επίσης τα δικά τους παιδιά», δήλωσε χαρακτηριστικά, αργά το βράδυ της Τρίτης ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Από την άλλη και την πλευρά της Χαμάς κανείς δεν έχει ακόμα αναλάβει καμία ευθύνη, με τον ηγέτη της παλαιστινιακής Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια σε τηλεοπτική ομιλία αργά χθες βράδυ, να τονίζει πως η Ουάσινγκτον έδωσε στο Ισραήλ «την κάλυψη για την επιθετικότητά του», συμπεριλαμβάνοντας και την επίθεση στο νοσοκομείο.

Όλα αυτά καθώς ο χρόνος για τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ μετράει αντίστροφα και η Γάζα βρίσκεται ήδη στο χείλος της ανθρωπιστικής καταστροφής.

Υπενθυμίζεται πως ο σημερινός βομβαρδισμός στο νοσοκομείο της Γάζας είχε ως τραγικό αποτέλεσμα περισσότερους από 500 νεκρούς, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για εκατοντάδες εγκλωβισμένους στα ερείπια.

An analysis of IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al Ahli hospital in Gaza at the time it was hit.



Intelligence from multiple sources we have in our hands indicates that Islamic Jihad is… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 17, 2023

Ο πρόεδρος της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, κήρυξε τριήμερο πένθος μετά την φονική επιδρομή, ενώ εκπρόσωπος της παλαιστινιακής προεδρίας χαρακτηρίζει την επίθεση «γενοκτονία» και «ανθρωπιστική καταστροφή».

Ακυρώσεις στις συναντήσεις Μπάιντεν

Μετά από συζήτηση με τον βασιλιά Αμπντάλα Β' της Ιορδανίας και ενόψει του τριήμερου πένθους που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής, ο πρόεδρος Μπάιντεν θα αναβάλει το ταξίδι του στην Ιορδανία και την προγραμματισμένη συνάντηση με τους δύο αυτούς ηγέτες και τον πρόεδρο Σίσι της Αιγύπτου.

O Πρόεδρος εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήριά του για τις αθώες ζωές που χάθηκαν στην έκρηξη του νοσοκομείου στη Γάζα και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Υποσχέθηκε πως θα βρίσκεται σε επαφή «τις προσεχείς ημέρες» με τους Άραβες ηγέτες που επρόκειτο να συναντήσει στο Αμάν — τον Ιορδανό μονάρχη Αμπντάλα Β΄, τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε από τον Λευκό Οίκο για τη στρατιωτική βάση Άντριους, απ’ όπου επρόκειτο να πετάξει για το Ισραήλ.

H σιιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου από την πλευρά της κατήγγειλε αυτό που δηλώνει ως «θανατηφόρα επίθεση του Ισραήλ σε νοσοκομείο της Γάζας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκατοντάδες Παλαιστίνιοι, και ανακοινώσε ότι η Τετάρτη θα είναι «μια μέρα πρωτοφανούς οργής» εναντίον του Ισραήλ και της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στη χώρα.

Η Ιορδανία ακύρωσε την τετραμερή σύνοδο

Η τετραμερής σύνοδος που θα διεξαγόταν σήμερα στην Ιορδανία με τη συμμετοχή του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, του Ιορδανού μονάρχη Αμπντάλα Β΄, του προέδρου της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς αναβλήθηκε επ’ αόριστον, ανακοίνωσε ο Ιορδανός ΥΠΕΞ, μετά τον πολύνεκρο βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η σύνοδος θα διεξαχθεί «όταν ληφθεί η απόφαση να σταματήσει ο πόλεμος και να τερματιστούν οι σφαγές», τόνισε ο επικεφαλής της ιορδανικής διπλωματίας Αϊμάν Σαφάντι.

Over 500 Palestinians killed, hundreds others injured in an lsraeli airstrike on a hospital in Gaza Strip. pic.twitter.com/uAou5NZazP — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 17, 2023

Διεθνείς αντιδράσεις

Η διπλωματία της Γαλλίας καταδίκασε χθες Τρίτη «σθεναρά» τον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας, για τον οποίο η Χαμάς κατηγόρησε τον στρατό του Ισραήλ, που το διέψευσε, την 11η ημέρα του πολέμου που πυροδότησε η επίθεση άνευ προηγουμένου μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου.

«Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο επιβάλλει σε όλους (…) την προστασία του άμαχου πληθυσμού», τόνισε σε σύντομο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Nothing can justify striking a hospital.

Nothing can justify targeting civilians.



France condemns the attack on the Al-Ahli Arab hospital in Gaza, which made so many Palestinian victims. Our thoughts are with them. All the light must be shed on the circumstances. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2023

Το Κε ντ’ Ορσέ κάλεσε ταυτόχρονα να επιτραπεί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας «άμεσα».

Η Αίγυπτος καταδικάζει απερίφραστα τον βομβαρδισμό νοσοκομείου στη Γάζα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες Παλαιστίνιους, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα υπογραμμίζεται πως η διεθνής κοινότητα πρέπει να παρέμβει επειγόντως για να σταματήσει τέτοια εγκλήματα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καταδικάζει πολύ έντονα τη «βάρβαρη» επίθεση του Ισραήλ. «Είμαστε βαθιά αγανακτισμένοι που εκατοντάδες Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της στοχοποίησης ενός νοσοκομείου στη Γάζα σήμερα, και καταδικάζουμε αυτές τις βάρβαρες επιθέσεις με τον πιο έντονο τρόπο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανήρτησε στο Χ: «Το χτύπημα ενός νοσοκομείου με γυναίκες, παιδιά και αθώους πολίτες είναι το τελευταίο παράδειγμα των επιθέσεων του Ισραήλ που στερούνται των πιο βασικών ανθρωπιστικών αξιών.

Καλώ όλη την ανθρωπότητα να αναλάβει δράση για να σταματήσει αυτή η πρωτοφανής θηριωδία στη Γάζα».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι δήλωσε: «Εκατοντάδες θύματα σκοτώθηκαν στο Νοσοκομείο Baptist στη Γάζα ως αποτέλεσμα του ισραηλινού εγκλήματος και της παγκόσμιας συνείδησης που σιωπά για την αδικία και την αλήθεια».

Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας αλλά και το Κατάρ καταδίκασαν τη βομβιστική επίθεση.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, δήλωσε ότι το ισραηλινό χτύπημα στο νοσοκομείο ήταν «φρικτό και απολύτως απαράδεκτο».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταδικάζει επίσης τη φονική επίθεση. Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, σε ανάρτησή του στο X, ο Tedros Adhanom Ghebreyesus ζήτησε την «άμεση προστασία των αμάχων» και την «ανάκληση των εντολών εκκένωσης του Ισραήλ».

«Τουλάχιστον έξι νεκροί από βομβαρδισμό σχολείου στη Γάζα»

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν σχολείο που επιβλέπει η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) βομβαρδίστηκε σήμερα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του επικεφαλής της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ (UNRWA) για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή. Ο Φιλίπ Λαζαρίνι τόνισε πως μεταξύ των τραυματιών είναι υπάλληλοι της UNRWA και ότι το σχολείο έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές. «Είναι εξοργιστικό και δείχνει για ακόμη μια φορά κατάφωρη περιφρόνηση για τις ζωές αμάχων. Κανένα μέρος δεν είναι πλέον ασφαλές στη Γάζα, ούτε καν οι εγκαταστάσεις της UNRWA», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με την υπηρεσία αρωγής του ΟΗΕ, περισσότεροι από 4.000 άμαχοι είχαν βρει καταφύγιο στο σχολείο που βομβαρδίστηκε.

Πηγή: ertnews.gr