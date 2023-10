Ισραηλινά τεθωρακισμένα οδεύουν προς τη Γάζα - «Θα συντρίψουμε τη Χαμάς» λέει ο Νετανιάχου, φόβοι για την εμπλοκή Χεζμπολάχ

Προ των πυλών βρίσκεται η χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα μετά τη λήξη ενός ακόμη τελεσιγράφου για απομάκρυνση των αμάχων από την βόρεια περιοχή της Γάζας και την πόλη της Γάζας.

Νωρίτερα, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) είχαν ανακοινώσει ότι θα επιτρέψουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο στη νότια Λωρίδα της Γάζας, δηλώνοντας ότι δεν θα επιτεθούν στην ευρύτερη περιοχή της οδού Σαλάχ α-Ντιν από τις 10:00 π.μ. έως τη 1:00 μ.μ. τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), όπως μεταδίδει η Jerusalem Post.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη είναι 2.383 Παλαιστίνιοι νεκροί, ενώ σε 10.814 ανέρχονται οι τραυματίες, σύμφωνα με πηγές στο παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό εμφανίζονται εικόνες ισραηλινών τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού (APC) που κατευθύνονται σήμερα προς τα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας στο νότιο Ισραήλ. Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας προσπαθούν αυτή τη στιγμή να εκκενώσουν τη βόρεια Γάζα ενόψει της επικείμενης χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ.

Reports: Israeli armoured personnel carriers spotted heading to Gaza Strip border as hundreds of thousands in northern Gaza evacuate. Ground offensive looms with support from US warships. #GazaEvacuation #Israel pic.twitter.com/Uw0TrH3L9I