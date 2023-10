Νέα διορία δίνει το Ισραήλ στους άμαχους να φύγουν από τη Γάζα - Εκκενώνεται και ισραηλινή πόλη

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε σήμερα νέα προθεσμία στους αμάχους, που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, για να κατευθυνθούν προς νότο. Οι κάτοικοι μπορούν να αναχωρήσουν από τις 10 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) μέχρι τη 1 μ.μ. και να ακολουθήσουν μια προδιαγεγραμμένη διαδρομή, έγραψε στα αραβικά στην πλατφόρμα X ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος.

Στην ανάρτηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αναφέρεται πως ο στρατός δεν θα επιτεθεί στην οδό αυτή κατά την αναφερόμενη χρονική περίοδο.

Όσοι ενδιαφέρονται για την ασφάλεια των οικογενειών τους θα πρέπει να κατευθυνθούν προς νότο, αναφέρεται στη δήλωση του ισραηλινού στρατού, στην οποία προστίθεται πως η Χαμάς, η οποία κυβερνά τη Γάζα, φροντίζει για τα μέλη της και τις οικογένειές τους.

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι η Χαμάς εμποδίζει την αναχώρηση αμάχων. Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει την ισλαμιστική οργάνωση ότι χρησιμοποιεί τον ίδιο τον πληθυσμό της ως ανθρώπινη ασπίδα.

