Ισραήλ: Σκύλος αρνείται να εγκαταλείψει το κρεβάτι της οικογένειάς του που εκτελέστηκε

Σοκ προκαλούν οι εικόνες κτηνώδους βίας που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη σφαγή στο κιμπούτς Κφαρ Αζά στο Ισραήλ.

Βίντεo που έχει αναρτηθεί στα social media δείχνει εικόνες που δεν χωράει το μυαλό.

Αίματα σε διαδρόμους και κρεβάτια, «γαζωμένοι», από σφαίρες, τοίχοι και σπασμένα αντικείμενα, μαρτυρούν τις εφιαλτικές στιγμές που πέρασε, στα χέρια των τρομοκρατών της Χαμάς, μία ισραηλινή οικογένεια.

Δείτε το βίντεο:

This is the home of an entire family in Kfar Aza slaughtered by Hamas terrorists.



The family dog refuses to leave the bed where the family’s children used to sleep before they were butchered. pic.twitter.com/XyikzjzLOd