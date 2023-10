Παράταση στο ισραηλινό τελεσίγραφο για εκκένωση της Γάζας - Σειρήνες στο Τελ Αβίβ από μπαράζ ρουκετών

Η διαταγή των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων να αποχωρήσουν από τις βόρειες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι θεωρείται ένδειξη ότι επίκειται χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού.

Ηχούν την τελευταία ώρα οι σειρήνες όχι μόνο στο Τελ Αβίβ, αλλά και σε όλη την περιοχή του κεντρικού Ισραήλ εξαιτίας ενός μπαράζ ρουκετών, ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έθεσαν νέα προθεσμία για να εγκαταλείψουν οι Παλαιστίνιοι το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και να κατευθυνθούν προς νότο με ασφάλεια σε μια προδιαγεγραμμένη διαδρομή, κάτι που θα πρέπει να κάνουν σήμερα από τις 10:00 έως τις 16:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

epa10918296 Rockets are launched from the coast of the Gaza Strip towards Israel by militants of the Ezz Al-Din Al Qassam militia, the military wing of the Hamas movement, in Gaza City, 13 October 2023 (issued 14 October 2023). The Israeli Defense Force (IDF) on 13 October called for the evacuation of all civilians of northern Gaza ahead of an expected ground invasion. EPA/MOHAMMED SABER

Οι κάτοικοι του Μπέιτ Χανούν θα πρέπει να πάνε στο Χαν Γιουνίς και θα ακολουθήσουν περαιτέρω οδηγίες, έγραψε στα αραβικά στην πλατφόρμα X ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος. «Να είστε βέβαιοι πως οι ηγέτες της Χαμάς φρόντισαν τους εαυτούς τους και αναζητούν προστασία από τις επιθέσεις στην περιοχή», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ ανανέωσε τις εκκλήσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε φυλλάδια που έπεσαν από αέρος για περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους να μετακινηθούν νότια, ενώ η Χαμάς προέτρεψε τους ανθρώπους να μείνουν στα σπίτια τους. Ο ΟΗΕ και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι μια τέτοια ταχεία έξοδος θα προκαλούσε ανείπωτο ανθρώπινο πόνο, με ασθενείς στα νοσοκομεία και άλλους να μην μπορούν να μετεγκατασταθούν.

epa10918369 Residents of Gaza City carry water canisters as they begin to evacuate following an Israeli warning of increased military operations in the Gaza strip, 14 October 2023. The Israeli Defense Force (IDF) on 13 October had called for the evacuation of all civilians of northern Gaza ahead of an expected ground invasion. EPA/HAITHAM IMAD

Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε την Παρασκευή ότι περίπου 1.900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην περιοχή. Η επίθεση της Χαμάς σκότωσε περισσότερους από 1.300 Ισραηλινούς, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι, και περίπου 1.500 μαχητές της Χαμάς σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των μαχών, δήλωσε η ισραηλινή κυβέρνηση.

epa10918368 Residents of Gaza City have a few belongings gathered as they begin to evacuate following an Israeli warning of increased military operations in the Gaza strip, 14 October 2023. The Israeli Defense Force (IDF) on 13 October had called for the evacuation of all civilians of northern Gaza ahead of an expected ground invasion. EPA/HAITHAM IMAD

Εξάλλου, ένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς σκοτώθηκε στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ανακοίνωσε σήμερα στρατιωτικός εκπρόσωπος. Παράλληλα, ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί ενώ προσπαθούσαν να διεισδύσουν στο Ισραήλ από το Λίβανο, μια απόπειρα που αποτράπηκε από το στρατό.

epaselect epa10918372 Residents of Gaza City have a few belongings gathered as they begin to evacuate following an Israeli warning of increased military operations in the Gaza strip, 14 October 2023. The Israeli Defense Force (IDF) on 13 October had called for the evacuation of all civilians of northern Gaza ahead of an expected ground invasion. EPA/HAITHAM IMAD

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού βρήκαν πτώματα αγνοούμενων πολιτών της χώρας κατά τη διάρκεια της προώθησής τους στη Λωρίδα της Γάζας. Η Jerusalem Post ανέφερε πως τα πτώματα βρέθηκαν χθες τη νύχτα, καθώς η 7η ταξιαρχία προέλαυνε προς τα σύνορα. Ο αριθμός των πτωμάτων δεν διευκρινίζεται. Η ταξιαρχία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περικύκλωσε περιοχή, βρήκε τα πτώματα και τα μετέφερε στην ισραηλινή επικράτεια.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως προχώρησε χθες τις πρώτες του χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, όπου αναμένεται ευρείας κλίμακας έφοδος με σκοπό να εξαλειφθεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς. Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, σκοπός ήταν να «εκκαθαριστούν» περιοχές «από τρομοκράτες και όπλα».

Από την πλευρά του ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ανακοίνωσε πως 13 από τους τουλάχιστον 150 ομήρους που πήρε στο Ισραήλ σκοτώθηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Ανέφερε πως ανάμεσά τους ήταν ξένοι, χωρίς να διευκρινίσει τις εθνικότητές τους.

Περισσότερα από 1.300 κτίρια έχουν καταστραφεί εντελώς μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ, έπειτα από μια εβδομάδα σφοδρών βομβαρδισμών από τις ισραηλινές δυνάμεις. Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) ανακοίνωσε πως 5.540 σπίτια «έχουν καταστραφεί», ενώ σχεδόν 3.750 άλλα έχουν υποστεί τόσες ζημιές ώστε είναι αδύνατο να κατοικηθούν.

Την ίδια ώρα, η Χαμάς, κάνει λόγο για ψεύτικη προπαγάνδα και ψυχολογικό πόλεμο, καλώντας τους κατοίκους να αγνοήσουν την προειδοποίηση του Ισραήλ για εκκένωση του βορείου τμήματος του θύλακα. Παράλληλα, και η Σαουδική Αραβία απορρίπτει «κατηγορηματικά» την εκκένωση της Γάζας, καταδικάζοντας τον βομβαρδισμό «ανυπεράσπιστων αμάχων», ανεβάζοντας τον τόνο των επικρίσεών της στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς, οι μαχητές της οποίας, ενδέχεται να είχαν σχεδιάσει την επίθεση στο Ισραήλ περισσότερο από ένα χρόνο πριν, όπως δείχνουν έγγραφα που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Sky News.

Συγκεκριμένα, οκτώ σελίδες με την ένδειξη «Ακρως απόρρητο», λέγεται ότι βρέθηκαν σε πτώματα μαχητών. Το εξώφυλλο της δέσμης εγγράφων είχε ημερομηνία «Οκτώβριος 2022». Θα μπορούσε αυτό να σημαίνει ότι τα σχέδια είχαν ήδη καταρτιστεί τουλάχιστον 12 μήνες πριν από τις επιθέσεις.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι τα πλήγματα αυτής της εβδομάδας στη Λωρίδα της Γάζας, από τα οποία έχουν σκοτωθεί 1.900 άνθρωποι, δεν είναι «παρά μόνο η αρχή» της απάντησης του ισραηλινού στρατού στην πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου.

Η Ρωσία, κατηγορώντας τις ΗΠΑ πως είναι υπεύθυνες για την κατάσταση στη Γάζα, κάλεσε χθες Παρασκευή το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβει δράση, βάζοντας στο τραπέζι σχέδιο απόφασης που ζητεί «ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός».

Ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε πως ο κόσμος απέτυχε στις προσπάθειές του να υπάρξει μια λύση δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους. Ο ίδιος παραδέχθηκε επίσης πως ενώ η λύση των δύο χωριστών κρατών είναι ένας επιθυμητός στόχος για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους στο μελλον, δεν θα διευθετήσει την τρέχουσα σύγκρουση που ξέσπασε το περασμένο σαββατοκύριακο.

Πηγή: ertnews.gr