Νεκρός ο επικεφαλής των αεροπορικών επιχειρήσεων της Χαμάς, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός (βίντεο)

Ένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς σκοτώθηκε στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ανακοίνωσε σήμερα στρατιωτικός εκπρόσωπος.

«Στη διάρκεια επιχείρησης της Πολεμικής Αεροπορίας που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες 24 ώρες, επλήγησαν βάσεις διοίκησης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς. Στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης σκοτώθηκε ο Μεράντ Αμπού Μεράντ, επικεφαλής των αεροπορικών επιχειρήσεων (της Χαμάς) στην πόλη της Γάζας, υπεύθυνος για ένα μεγάλο μέρος της φονικής επίθεσης που εξαπολύθηκε το Σάββατο εναντίον του Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος.

IDF says that in an overnight airstrike in the Gaza Strip, the head of Hamas's aerial array, Murad Abu Murad, was killed. The strike targeted a headquarters from which the terror group managed its aerial activity, according to the IDF. pic.twitter.com/KqYjDCqrTX