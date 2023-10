Μπήκε στη Γάζα ο ισραηλινός στρατός - Φόβος για εξάπλωση του πολέμου

Μπήκε στη Γάζα το Ισραήλ, μετά το τελεσίγραφο που έληξε στις 8 το απόγευμα και ανάγκασε χιλιάδες Παλαιστίνιους να φύγουν όπως-όπως από τα σπίτια τους. Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, δυνάμεις εισέβαλαν χθες βράδυ (Παρασκευή) στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας σε «τοπικές επιδρομές» προκειμένου να εκκαθαρίσουν την περιοχή από πιθανούς τρομοκράτες και να εντοπίσουν αγνοούμενους Ισραηλινούς.

Ισραηλινές χερσαίες επιδρομές αναφέρθηκαν στη βόρεια Γάζα και τη Δυτική Όχθη νωρίς το Σάββατο. Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε χθες, Παρασκευή, ότι στρατεύματα υποστηριζόμενα από άρματα μάχης πραγματοποίησαν επιδρομές για να πλήξουν παλαιστινιακά πληρώματα που εκτοξεύουν ρουκέτες και να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τις τοποθεσίες όπου βρίσκονται οι πρόσφυγες. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη δήλωση από την έναρξη της κρίσης ότι χερσαίες ισραηλινές δυνάμεις εισχώρησαν στο έδαφος της Γάζας.

Οι αναγκαστικές εκκενώσεις δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στη βόρεια Γάζα, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως «έγκλημα πολέμου».

Η Γάζα μετατρέπεται σε κολαστήριο. Στο Ισραήλ επικρατεί γενικός συναγερμός.

«Είναι μόνο η αρχή» απείλησε ο Νετανιάχου, «θα πεθάνουμε πολεμώντας» απάντησε η Χαμάς.

epa10918187 Israeli soldiers stand next to armored vehicles sitting in an area along the border with Gaza, southern Israel, 14 October 2023. More than 1,300 Israelis have been killed and over 3,200 others injured, according to the IDF, after the Islamist movement Hamas launched an attack against Israel from the Gaza Strip on 07 October. More than 1,500 Palestinians have been killed and over 6,600 others injured in Gaza since Israel launched retaliatory air strikes, Palestinian health officials said. EPA/MARTIN DIVISEK