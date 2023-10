6 χιλιάδες οι ισραηλινές βόμβες στη Γάζα - Λιγοστεύουν τα καύσιμα, αγωνία για τους όμηρους

Μεταξύ των ομήρων, ένα μωρό έξι μηνών και ένα αγοράκι τριών ετών. «Πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους τώρα αμέσως», είπε ο Νόαμ Σάγκι, δηλώνοντας ότι η μητέρα του, η Άντα Σάγκι, απήχθη...

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι από το περασμένο Σάββατο έχει βομβαρδίσει τη Λωρίδα της Γάζας με 4.000 τόνους εκρηκτικών.

«Περίπου 6.000 βόμβες έχουν ριφθεί στη Λωρίδα της Γάζας, με 4.000 τόνους εκρηκτικά», από την έναρξη της ισραηλινής απάντησης στην επίθεση που εξαπέλυσε το Σάββατο η Χαμάς, σκοτώνοντας «εκατοντάδες τρομοκράτες», πρόσθεσε η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που έδωσαν το μεσημέρι οι παλαιστινιακές αρχές στη Λωρίδα της Γάζας, ο αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ανέρχεται σε 1.417 - εκ των οποίων 447 παιδιά και 248 γυναίκες. Επίσης, 6.268 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί εκεί.

Αγωνιώδης έκκληση για όμηρους

Οικογένειες Ισραηλινών που πιστεύεται ότι κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς στη Γάζα έκαναν έκκληση σήμερα για την απελευθέρωση των δικών τους ανθρώπων, σε μια συνέντευξη Τύπου με έντονη συναισθηματική φόρτιση, στο Λονδίνο.

Υπολογίζεται ότι 150 όμηροι μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από τους μαχητές της Χαμάς μετά την αιματηρή επίθεση που εξαπέλυσε η οργάνωση αυτή, η οποία οδήγησε σε πόλεμο με το Ισραήλ και σε χιλιάδες νεκρούς, στην πλειονότητά τους αμάχους, από το περασμένο Σάββατο.

Συγγενείς ορισμένων ομήρων ή αγνοουμένων συμμετείχαν στη συνέντευξη αυτή, κρατώντας φωτογραφίες τους με το μήνυμα «Φέρτε τους στο σπίτι». Μεταξύ των ομήρων, ένα μωρό έξι μηνών και ένα αγοράκι τριών ετών. «Πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους τώρα αμέσως», είπε ο Νόαμ Σάγκι, δηλώνοντας ότι η μητέρα του, η Άντα Σάγκι, απήχθη όταν οι μαχητές της Χαμάς επιτέθηκαν στο κιμπούτς Νιρ Οζ. «Αιμορραγούμε, υποφέρουμε», πρόσθεσε.

Ο Νόαμ Σάγκι αφηγήθηκε ότι σήμερα επρόκειτο να παραλάβει τη μητέρα του από το αεροδρόμιο του Χίθροου για να γιορτάσουν μαζί τα γενέθλιά της - κλείνει τα 75 - στο Λονδίνο. «Δεν θα έπρεπε να κάθομαι εδώ τώρα», είπε ο 53χρονος ψυχοθεραπευτής που μεγάλωσε στο κιμπούτς αλλά ζει μόνιμα στη βρετανική πρωτεύουσα. «Βρίσκομαι εδώ για να ζητήσω βοήθεια για την απελευθέρωση των μωρών, αυτών των παιδιών, αυτών των μητέρων, των ηλικιωμένων ανθρώπων», συνέχισε, χαρακτηρίζοντας «απόλυτο κακό» την επίθεση της Χαμάς.

Από την επίθεση της Χαμάς σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.200 Ισραηλινοί και αλλοδαποί ενώ από τα ισραηλινά αντίποινα στη Λωρίδα της Γάζας έχουν χάσει τη ζωή τους 1.417 Παλαιστίνιοι και άλλοι 6.268 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που ανακοίνωσε το τοπικό υπουργείο Υγείας.

epa10915012 Relatives attend the funeral of one of six Palestinians who were killed in clashes with Israeli settlers at Qusra village, during a funeral at Qusra village near Nablus, West Bank, 12 October 2023. According to the Palestinain Helath ministry, six Palestinians were killed during clashes with Israeli settlers after they attacked their village near Nablus October 11. More than 1,400 Palestinians have been killed and over 6,000 others injured, according to the Palestinian Ministry of Health, after Israel started bombing the Palestinian enclave in response to attacks carried out by the Islamist movement Hamas on Israel from the Gaza Strip on 07 October. More than 4,000 people, including 1,500 militants from Hamas, have been killed and thousands injured in Gaza and Israel since 07 October, according to Israeli military sources and Palestinian officials. EPA/ALAA BADARNEH

Οι γονείς της Σάρον Λίφσιτς, δυο ακτιβιστές για την ειρήνη, ηλικίας περίπου 80 χρονών, ζούσαν επίσης στο κιμπούτς Νιρ Οζ και πιστεύεται ότι κρατούνται από τη Χαμάς. Η 52χρονη καλλιτέχνιδα και πανεπιστημιακός αισθάνεται ένα «κενό» με τις ωμότητες που διαπράχθησαν στο Ισραήλ αλλά είπε ότι θα πρέπει «να δώσει φωνή» στους δεκάδες ομήρους. «Αυτό το μέρος δεν υπάρχει πια, οι νεκροί με τους νεκρούς. Όμως κάπου στη Γάζα υπάρχουν παιδιά και μητέρες (σ.σ. ζωντανοί όμηροι) και αυτός είναι ο αγώνας μας», είπε, συγκρατώντας με κόπο τα δάκρυά της.

Η Λίφσιτς ελπίζει, όπως είπε, ότι η ισραηλινή κυβέρνηση θα λάβει υπόψη της την κατάσταση των ομήρων στην απάντησή της για την επίθεση της Χαμάς.

Στερεύουν οι πόροι

Η αποκλεισμένη Λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να έχει ποσότητα καυσίμων για να λειτουργήσει γεννήτριες, όπως αυτές στα νοσοκομεία, αλλά αυτές θα μπορούσαν να εξαντληθούν μέσα σε ώρες, δήλωσε αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού την Πέμπτη, λέγοντας ότι δεν είναι ασφαλές να μετακινηθεί η αποθηκευμένη βοήθεια γύρω από τον θύλακα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το Ισραήλ απάντησε στη θανατηφόρα αιφνιδιαστική επίθεση του Σαββάτου από μαχητές της Χαμάς, θέτοντας τη Γάζα, όπου ζουν 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι, υπό πλήρη πολιορκία και ξεκινώντας την πιο ισχυρή εκστρατεία βομβαρδισμών στην 75χρονη ιστορία της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης.

epa10914993 A Palestinian boy looks at a destroyed car from inside his family car following an Israeli air strike in Gaza City, 12 October 2023. More than 1,400 Palestinians have been killed and over 6,000 others injured, according to the Palestinian Ministry of Health, after Israel started bombing the Palestinian enclave in response to attacks carried out by the Islamist movement Hamas on Israel from the Gaza Strip on 07 October. More than 4,000 people, including 1,500 militants from Hamas, have been killed and thousands injured in Gaza and Israel since 07 October, according to Israeli military sources and Palestinian officials. EPA/MOHAMMED SABER

Εξ’ όσων γνωρίζουμε, υπάρχουν ακόμη καύσιμα, αλλά ενδεχομένως να εξαντληθούν τις επόμενες ώρες, ανέφερε ο Φαμπρίτσιο Καρπόνι, περιφερειακός διευθυντής της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Η ανθρωπιστική βοήθεια, είπε, εντός της Γάζας έχει αποκλειστεί λόγω έλλειψης ασφαλούς διέλευσης. «Έχουμε ακόμα προμήθειες στη Γάζα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να κινηθούμε», πρόσθεσε.

epa10915015 Smoke rises from the Gaza port following an Israeli air strike, in Gaza City, 12 October 2023. More than 1,400 Palestinians have been killed and over 6,000 others injured, according to the Palestinian Ministry of Health, after Israel started bombing the Palestinian enclave in response to attacks carried out by the Islamist movement Hamas on Israel from the Gaza Strip on 07 October. More than 4,000 people, including 1,500 militants from Hamas, have been killed and thousands injured in Gaza and Israel since 07 October, according to Israeli military sources and Palestinian officials. EPA/MOHAMMED SABER

Οι συνομιλίες συνεχίζονται με όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου, για να ανοίξει ένας ανθρωπιστικός διάδρομος, με το πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Γάζας και της χερσονήσου του Σινά της Αιγύπτου να είναι η κύρια επιλογή που εξετάζεται, είπε.

«Με τις προμήθειες που έχουμε μέσα στη Γάζα, δεν θα είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τον άμαχο πληθυσμό για πολύ καιρό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να είμαστε σε θέση να μεταφέρουμε τις προμήθειες που χρειαζόμαστε στη Γάζα», ανέφερε.

Σε μια άλλη εξέλιξη, η Αίγυπτος δήλωσε την Πέμπτη ότι κατευθύνει πτήσεις διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα σε αεροδρόμιο στο βόρειο Σινά, αν και η παράδοση βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα έχει μέχρι στιγμής παρεμποδιστεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς γύρω από τα σύνορα.

epa10915038 The destroyed Al-Abbas Mosque following an Israeli air strike in northern Gaza City, 12 October 2023. More than 1,400 Palestinians have been killed and over 6,000 others injured, according to the Palestinian Ministry of Health, after Israel started bombing the Palestinian enclave in response to attacks carried out by the Islamist movement Hamas on Israel from the Gaza Strip on 07 October. More than 4,000 people, including 1,500 militants from Hamas, have been killed and thousands injured in Gaza and Israel since 07 October, according to Israeli military sources and Palestinian officials. EPA/MOHAMMED SABER

Το πέρασμα της Ράφα μεταξύ του Σινά και της Γάζας παραμένει ανοιχτό, δήλωσε το αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η Αίγυπτος ζήτησε από το Ισραήλ να αποφύγει να στοχεύσει την παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος μετά από χτυπήματα που εμπόδισαν τις κανονικές επιχειρήσεις εκεί.

Ο μαζικός βομβαρδισμός του Ισραήλ και η επιβολή πλήρους πολιορκίας στη Λωρίδα της Γάζας έχει προκαλέσει συναγερμό στην Αίγυπτο, η οποία μοιράζεται σύνορα με το νότιο τμήμα της στενής παράκτιας επικράτειας και ελέγχει το κύριο σημείο εξόδου για τα 2,3 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν εκεί.

Το αεροδρόμιο Al Arish στο βόρειο Σινά, περίπου 45 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Γάζας, ετοιμαζόταν για την άφιξη τριών πτήσεων με ανθρωπιστική βοήθεια από το Κατάρ και την Ιορδανία, αλλά αυτές δεν επρόκειτο να αναχωρήσουν μέχρι να δημιουργηθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι, δήλωσαν δύο αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας.

epa10915048 Smoke rises from the Gaza port following an Israeli air strike, in Gaza City, 12 October 2023. More than 1,400 Palestinians have been killed and over 6,000 others injured, according to the Palestinian Ministry of Health, after Israel started bombing the Palestinian enclave in response to attacks carried out by the Islamist movement Hamas on Israel from the Gaza Strip on 07 October. More than 4,000 people, including 1,500 militants from Hamas, have been killed and thousands injured in Gaza and Israel since 07 October, according to Israeli military sources and Palestinian officials. EPA/MOHAMMED SABER

Είπαν ότι η Αίγυπτος και η Ιορδανία είχαν λάβει διαβεβαιώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η βοήθεια θα παραδοθεί στη Γάζα, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες.

Το Ισραήλ, σε αντίποινα για τη θανατηφόρα εισβολή ενόπλων της Χαμάς πέρα από τα σύνορα το περασμένο Σαββατοκύριακο, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν θα υπάρξει ανθρωπιστικό διάλειμμα στην πολιορκία της Γάζας μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι που είχαν συλληφθεί από τους μαχητές.

Η Αίγυπτος, βασικός μεσολαβητής μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων κατά τη διάρκεια περιόδων αναταραχής στη Γάζα, δήλωσε ότι προσπαθεί να επιτρέψει την παροχή βοήθειας, αλλά άφησε επίσης να εννοηθεί ότι οποιαδήποτε μαζική έξοδος των κατοίκων της Γάζας νότια πέρα από τα σύνορα θα ήταν απαράδεκτη. Η κυκλοφορία των καταγεγραμμένων ταξιδιωτών μέσω της Ράφα, η οποία υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους, έχει διακοπεί από τότε που οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την παλαιστινιακή πλευρά του περάσματος νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.