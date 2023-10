Τον Μπιλ Γκέιτς συνάντησε η Στέλλα Κυριακίδου - Στόχος η αντιμετώπιση της πολιομυελίτιδας

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στέλλα Κυριακίδου, συνάντησε τον Μπιλ Γκέιτς, χθες Τετάρτη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πολιομυελίτιδα και ο στόχος για την εξάλειψή της.

Today I had the opportunity to meet again with @BillGates . We discussed how 🇪🇺 can continue to build our cooperation with @gatesfoundation on stronger 🌍 preparedness for future health threats and better health for all. #HealthUnion pic.twitter.com/P8CYZMEdvh

Η συνάντηση της κας Κυριακίδου με τον Μπιλ Γκέιτς έγινε μετά από την κοινή ανακοίνωση με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Βέρνερ Χόγιερ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη UNICEF, του συνεταιρισμού για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας με 1 δις ευρώ.

Speaking to @gatesfoundation event on tackling polio ➡️ the investment we announced today is a key part of our efforts to move towards its full eradication. #TeamEurope will continue playing its part with our partners to support better 🌍 healthcare for all. #HealthUnion pic.twitter.com/P281pqdUja