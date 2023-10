Αναφορές για ισραηλινά κτυπήματα σε αεροδρόμια της Συρίας - Πώς συνδέεται το Ιράν

Η κρατική τηλεόραση της Συρίας μετέδωσε ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις που έθεσαν εκτός λειτουργίας τα κύρια αεροδρόμια της πρωτεύουσας Δαμασκού και της πόλης Χαλέπι. Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο επιβεβαιώνει ότι εξαπολύθηκαν δύο ταυτόχρονες επιθέσεις στα συριακά αεροδρόμια, σε «απάντηση πλήγματος από ρουκέτα στα υψώματα του Γκολάν». Αναρτήσεις στο διαδίκτυο, υποστηρίζουν ότι οι ισραηλινές επιδρομές οδήγησαν πίσω στην Τεχεράνη το αεροσκάφος του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν που επρόκειτο να προσγειωθεί στη Δαμασκό.

BREAKING:



The Israel Air Force struck Damascus International Airport in Syria just minutes a plane with Iran's Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian on board.



Instead of landing, the plane is now heading home to Tehran pic.twitter.com/xBkCZEUlNT