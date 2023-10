Χτύπημα Χαμάς με ρουκέτες στη Χάιφα - «Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στη Γάζα», λέει ο ισραηλινός στρατός

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν σήμερα το απόγευμα σε πολλές πόλεις του βόρειου Ισραήλ, προειδοποιώντας για την παρουσία εχθρικού αεροσκάφους. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έλαβε αναφορές για πιθανή διείσδυση από τον Λίβανο στον ισραηλινό εναέριο χώρο. Η δημόσια τηλεόραση KAN μετέδωσε ότι βλήματα έπεσαν στο βόρειο Ισραήλ. Συναγερμός για εισερχόμενο αεροσκάφος είχε σημάνει και λίγο νωρίτερα, όμως η KAN ανέφερε ότι επρόκειτο πιθανότατα για ένα μη επανδρωμένο, τηλεκατευθυνόμενο αεροπλάνο.

Σύμφωνα με το Associated Press ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εχθρικά αεροσκάφη εισήλθαν στη χώρα από τον Λίβανο, βάζοντας τις σειρήνες να ηχούν σε όλο το βόρειο Ισραήλ ενώ κάλεσε τους πολίτες εκεί να προφυλαχθούν. Κατά το πρακτορείο «ο στρατός δεν διευκρίνισε το είδος του αεροσκάφους. Αλλά η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ του Λιβάνου και οι Παλαιστίνιοι μαχητές είναι γνωστό ότι διαθέτουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ανεμόπτερα». Το Reuters μετέδωσε ότι η Χαμάς, δήλωσε την Τετάρτη ότι βομβάρδισε τη Χάιφα με ρουκέτα R-160.

Η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Κλειώ Νικολάου, ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ότι το Reuters μετέδωσε, σύμφωνα με πηγές του, ότι το Ιράν γνώριζε για την προγραμματισμένη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Η δημοσιογράφος είπε ακόμα ότι «είναι πηγή στη Χαμάς. Ωστόσο, όπως ξέρουμε όλοι μας, οι πηγές δεν αποκαλύπτονται πάντα. Ο χρόνος βέβαια θα το δείξει».

«Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στη Γάζα»

Αυτό είναι το μήνυμα του εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού που μίλησε στο Fox News, με τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς να λαμβάνει νέες διαστάσεις.

BREAKING: Israeli military spokesperson tells Fox News 'we are preparing to enter Gaza'