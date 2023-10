Παγκόσμια ανησυχία για κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Εκατόμβη νεκρών και θηριωδίες

Συνεχίζεται ο κύκλος αίματος για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα στο Ισραήλ και τη Γάζα μετά την τρομοκρατική επίθεση των μαχητών της Χαμάς το Σάββατο. Ενώ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακτούν τον έλεγχο των περιοχών που χτυπήθηκαν από τη Χαμάς, αποκαλύπτεται το μέγεθος της θηριωδίας του πολέμου με σωρούς ανθρώπων να βρίσκονται καμένοι και αποκεφαλισμένοι στο κιμπούτς του Κφάρ Αζά.

Το θερμόμετρο ανεβαίνει στην περιοχή, μετά και από την επίθεση με πυρά προερχόμενα από την Συρία προς το Ισραήλ αλλά και την ανάληψη ευθύνης από την Χεζμπολάχ για την εκτόξευση πυραύλων ακριβείας κατά του Ισραήλ, λέγοντας ότι είναι απάντηση σε ισραηλινές επιθέσεις αυτή την εβδομάδα που στοίχισαν τη ζωή σε τρεις από τους μαχητές της.

Συνολικά 1.055 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 5.184 τραυματίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στον θύλακα. Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 169 στρατιώτες σκοτώθηκαν στις μάχες κατά της Χαμάς. «Έχουμε ενημερώσει τις οικογένειες των 169 Ισραηλινών στρατιωτών που έπεσαν στη μάχη», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χάγκαρι, προσθέτοντας ότι έχουν επίσης ενημερωθεί οι οικογένειες 60 ανθρώπων που έχουν απαχθεί και μεταφερθεί στη Γάζα. Οι νεκροί Ισραηλινοί ανέρχονται πλέον σε 1.200.

Η Χαμάς δήλωσε ότι δύο από τους κορυφαίους αξιωματούχους της σκοτώθηκαν: Ο Ζακάρια Μουαμάρ ήταν επικεφαλής του οικονομικού της τμήματος και ο Τζαουάντ Αμπού Σαμάλα συντόνιζε τους δεσμούς με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις. Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι βρέθηκαν τα πτώματα περίπου 1.500 ένοπλοι της Χαμάς.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν καθώς το Ισραήλ σφυροκόπησε τη Λωρίδα της Γάζας με εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε την Τετάρτη κυβερνητικός αξιωματούχος της Χαμάς.

As bombs fall in Gaza City, a school run by the United Nations has turned into a shelter. But safety is not guaranteed. Israeli air strikes have hit UN buildings across Gaza, leaving civilian casualties. Full coverage: https://t.co/IKfTGZSkqv pic.twitter.com/jlRRMaOddf