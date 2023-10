Ευρωπαϊκή συμφωνία για το μεταναστευτικό – Λυσσαλέα αντίδραση Όρμπαν που την παρομοίασε με βιασμό

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε από τη Γρανάδα ότι η ΕΕ πάντοτε θα σέβεται τις διεθνείς υποχρεώσεις της, όμως θα είναι οι χώρες της Ένωσης αυτές που θα αποφασίζουν ποιοι μπορούν να έρχονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και όχι οι μαφίες και οι διακινητές.

Κατά την άφιξή της στην άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ που λαμβάνει χώρα στην πόλη της Ανδαλουσίας, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστήριξε ότι θα πρέπει να θεσπιστούν «νόμιμες οδοί» εισόδου στην ΕΕ και να διασφαλιστεί η ύπαρξη «ανθρωπιστικών διαδρόμων», ενώ από την άλλη θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης των μεταναστών για έναν αποτελεσματικό έλεγχο των μεταναστευτικών ροών. Επίσης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να παραμείνουν σταθερές στην πολιτική τους να επιστρέφουν στην πατρίδα τους εκείνους τους μετανάστες που δεν κρίνονται επιλέξιμοι για να τύχουν διεθνούς προστασίας.

Η Γερμανίδα πολιτικός χαρακτήρισε σαν μεγάλη επιτυχία τη συμφωνία των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ που επιτεύχθηκε με σχετική πλειοψηφία για το θέμα της διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης και προβλέπει την υποχρέωση των κυβερνήσεων να βοηθούν εταίρους της Ένωσης που χρειάζεται ενίοτε να χειριστούν υπερβολικό αριθμό αιτήσεων ασύλου, είτε με φιλοξενία των αιτούντων, είτε με οικονομικά μέσα.

