Νεκρό ένα παιδί σε νέο ρωσικό βομβαρδισμό στην Ουκρανία - Ακόμα 23 τραυματίες (βίντεο)

Ένα 10χρονο αγόρι σκοτώθηκε από ρωσικό βομβαρδισμό σε κατοικημένη περιοχή στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, από τον οποίο τραυματίστηκαν επίσης 23 άνθρωποι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Το πλήγμα αυτό σημειώνεται την επομένη της πολύνεκρης ρωσικής επίθεσης στο Χρόζα, ένα χωριό της περιοχής, στην οποία 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στη διάρκεια αγρυπνίας για Ουκρανό στρατιώτη που σκοτώθηκε στο πεδίο της μάχης.

Kharkiv, Russian strike this morning.

A child, a boy, 10 years old... My condolences to his family and loved ones!

Over 20 people have been injured. All the injured are receiving the necessary assistance.

