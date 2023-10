Γιατί οι ΗΠΑ έριξαν το τουρκικό drone στη Συρία (βίντεο)

Οι επιχειρήσεις της Άγκυρας κατά των Κούρδων και η επίθεση των τζιχαντιστών στη στρατιωτική ακαδημία της Συρίας ανεβάζουν επικίνδυνα το θερμόμετρο στην πολύπαθη περιοχή.

Η θεωρία του χάους απειλεί και πάλι την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Πόσο μάλλον που στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάνω από τη Συρία, δεν πετάνε… πεταλούδες, αλλά κατασκοπευτικά και οπλισμένα πανάκριβα drones. Ενώ στο έδαφος τρεις τουλάχιστον πλευρές (οι κυβερνητικές δυνάμεις, οι τζιχαντιστές αντάρτες και οι Κούρδοι) διεκδικούν την κυριαρχία.

Το γεγονός είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΑΤΟ οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιπτάμενο αντικείμενο που ανήκει στη σύμμαχό τους Τουρκία -παρότι η Άγκυρα προσπαθεί να θολώσει τα νερά- παραδεχόμενη ότι ήταν τουρκικό, αλλά όχι των ενόπλων δυνάμεων.

Οπότε, απομένουν η στρατοχωροφυλακή και η ΜΙΤ, η μυστική υπηρεσία της Τουρκίας, που ξεκίνησε νέο κύκλο επιχειρήσεων στα ελεγχόμενα από τους Κούρδους (συμμάχους των ΗΠΑ) εδάφη της Συρίας μετά το τελευταίο τρομοκρατικό χτύπημα στην Άγκυρα.

Της κατάρριψης είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις από την αμερικανική πλευρά προς τις Ένοπλες Δυνάμεις της Τουρκίας, καθώς το drone πετούσε οπλισμένο σε περιοχή που επιχειρούσαν (μαζί με τους Κούρδους) δικές της δυνάμεις εδάφους.

Δεδομένου ότι είχαν προηγηθεί χτυπήματα με νεκρούς Κούρδους οι ΗΠΑ έκριναν ότι ο κίνδυνος ήταν υπαρκτός και το ρίσκο απαράδεκτο, οπότε έδωσαν εντολή στο μαχητικό που επιτηρούσε την πτήση του drone να το καταρρίψει.

Πληροφορίες και οπτικό υλικό από την περιοχή δείχνουν ότι το τουρκικό μη επανδρωμένο ήταν τύπου Anka, το μεγαλύτερο (αλλά και το πιο ακριβό) drone των τουρκικών δυνάμεων. Το αμερικανικό αεροσκάφος ήταν F-16, όπως μεταδίδει το Reuters, με κάποιες αρχικές αναφορές να κάνουν λόγο για F-35.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, είχε προειδοποιήσει να μην βρίσκονται τρίτοι κοντά σε Κούρδους του (που είναι γνωστό ότι δρουν στη βόρεια Συρία), οι οποίοι είναι για την Άγκυρα νόμιμοι στόχοι των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

«Συμβουλεύω όλα τα τρίτα μέρη να απομακρυνθούν από τοποθεσίες και πρόσωπα που συνδέονται με το PKK και της YPG», είχε διαμηνύσει ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας. Σε αυτό το πλαίσιο η χθεσινή κατάρριψη μπορεί να «διαβαστεί» σαν μια απάντηση από την Ουάσιγκτον.

The US army shot down a Turkish Anka UAV that approached the illegal US base in Syria while bombing SDF positions in al-Hasaka.



This shows that NATO members do not consider Turkey as an equal and even if Turkey were attacked, most NATO countries would not send their soldiers. pic.twitter.com/Y3I143i9dl — Iran Observer (@IranObserver0) October 5, 2023

Μετά το «πυρ» το τηλεφώνημα

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομόλογό του Γιασάρ Γκιουλέρ χθες Πέμπτη το βράδυ και κάλεσε να υπάρξει «αποκλιμάκωση στη βόρεια Συρία», ανέφερε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του. Επέμεινε ιδίως στη «σημασία της αυστηρής τήρησης των ισχυόντων πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω των συνηθισμένων διαύλων στρατού προς στρατό», σύμφωνα με το κείμενο.

Σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, η οποία δεν αναφέρεται ρητώς στο συμβάν, σημειώνεται πως οι δυο αξιωματούχοι αναφέρθηκαν «στις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία» και στον «στενό συντονισμό τους στην περιφέρεια», με τον Τούρκο υπουργό να διαβεβαιώνει ότι η Άγκυρα είναι «έτοιμη για κοινό αγώνα με τις ΗΠΑ εναντίον του Νταές».

Νωρίτερα την ίδια μέρα είχε σημειωθεί ένα περιστατικό που έκανε και πάλι τα κανόνια να… μιλήσουν.

#BREAKING: Confirmed now! F-35A fighter jet of #USAF from 421st EFS shot-down a #Turkish Air Force's Anka-S armed drone over #Hasakah. The Turkish drone had bombed positions of #SDF which are the #US allies in NE of #Syria. #Turkey must know that they No longer can easily target… pic.twitter.com/gLmZfSiZ8r — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 5, 2023

Πάνω από 100 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 120 οι τραυματίες από την επίθεση με drones εναντίον στρατιωτικής ακαδημίας της Χομς στην κεντρική Συρία. Η επίθεση έγινε ενώ διεξαγόταν τελετή προαγωγής αξιωματικών του συριακού στρατού. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι απόφοιτοι της στρατιωτικής ακαδημίας και 12 πολίτες, ανέφερε η μη κυβερνητική οργάνωση.

«Τρομοκρατικές οργανώσεις» στόχευσαν «μια τελετή προαγωγής αξιωματικών στη στρατιωτική ακαδημία της Χομς, χρησιμοποιώντας drones φορτωμένα με εκρηκτικά, αμέσως μετά τη λήξη της τελετής», ανέφερε νωρίτερα ο συριακός στρατός. Έκανε λόγο για πολλούς νεκρούς, ανάμεσά τους «στρατιωτικοί και πολίτες» και «δεκάδες τραυματίες» μεταξύ των οποίων αξιωματικοί και μέλη των οικογενειών τους.

Ο στρατός διεμήνυσε ότι θα «απαντήσει αποφασιστικά» σε «αυτή τη δειλή, πρωτοφανή τρομοκρατική επίθεση». Και το έκανε, καθώς το πυροβολικό εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Ιντλίμπ, πόλη που ελέγχεται από τους αντάρτες.

#Syria: Turkish TAI Anka UCAV was shot down near Tall Tamr in Al-Hasakah Governorate, northeastern Syria, amid series of Turkish airstrikes on SDF-controlled areas.



It is yet to be confirmed who is responsible for the downing. pic.twitter.com/xj9sI8hxxs — Status-6 (@Archer83Able) October 5, 2023

Παρέμβαση ΟΗΕ

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανησυχεί βαθύτατα για την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε στρατιωτική ακαδημία στη Συρία και τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν ως αντίποινα φιλοκυβερνητικές δυνάμεις, δήλωσε χθες ο εκπρόσωπός του.

«Ο γενικός γραμματέας καταδικάζει έντονα κάθε μορφή βίας στη Συρία και προτρέπει όλες τις πλευρές να σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο» σημείωσε.

Πηγή: protothema.gr