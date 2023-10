Τουλάχιστον 100 νεκροί από επίθεση με drones στη Συρία - Πάνω από 240 οι τραυματίες

Ένα από τα πιο πολύνεκρα χτυπήματα των τελευταίων ετών έλαβε χώρα την Τετάρτη στη Συρία καθώς τουλάχιστον 100 άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 240 τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με drones εναντίον στρατιωτικής ακαδημίας της Χομς στην κεντρική Συρία με την κυβέρνηση στη συνέχεια να απαντάει χτυπώντας περιοχές που ελέγχονται από την αντιπολίτευση.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών σε πάνω από 100 και σε 125 τον αριθμό των τραυματιών. Η επίθεση έγινε την Πέμπτη ενώ διεξαγόταν τελετή προαγωγής αξιωματικών του συριακού στρατού. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι απόφοιτοι της στρατιωτικής ακαδημίας και 12 πολίτες, ανέφερε η μη κυβερνητική οργάνωση.

Ο υπουργός Υγείας, Χασάν Αλ-Γκαμπάς έδωσε ένα χαμηλότερο νούμερο αναφέροντας στην κρατική τηλεόραση πως ο αριθμός των νεκρών είναι 80, ανάμεσά τους και έξι παιδιά και οι τραυματίες είναι 240. Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί καθώς αρκετοί τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

«Τρομοκρατικές οργανώσεις» στόχευσαν «μια τελετή προαγωγής αξιωματικών στη στρατιωτική ακαδημία της Χομς, χρησιμοποιώντας drones φορτωμένα με εκρηκτικά, αμέσως μετά τη λήξη της τελετής», ανέφερε νωρίτερα ο συριακός στρατός. Έκανε λόγο για πολλούς νεκρούς, ανάμεσά τους «στρατιωτικοί και πολίτες» και «δεκάδες τραυματίες» μεταξύ των οποίων αξιωματικοί και μέλη των οικογενειών τους.

Μάλιστα σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο υπουργός Άμυνας της Συρίας είχε φύγει από την τελετή λίγα λεπτά πριν την επίθεση.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Τζιχαντιστικές οργανώσεις που ελέγχουν μέρος της συριακής επικράτειας χρησιμοποιούν ορισμένες φορές οπλισμένα drones.

Ο στρατός διεμήνυσε ότι θα «απαντήσει αποφασιστικά» σε «αυτή τη δειλή, πρωτοφανή τρομοκρατική επίθεση» και κατηγόρησε μαχητές που ελέγχονται από γνωστές διεθνείς δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Al Jazeera στη Συρία, η επίθεση αποτελεί ένα μεγάλο πλήγμα για το συριακό καθεστώς. «Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που οι δυνάμεις του Μπασάρ αλ Άσαντ δέχθηκαν μία τέτοια επιχείρηση στην καρδιά της περιοχής που ελέγχεται από την κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα όπως εξήγησε το συριακό καθεστώς κατηγορεί την αντιπολίτευση καθώς λίγο μετά την επίθεση, τα αεροπλάνα της στόχευσαν κατοικημένες περιοχές στις περιοχές που ελέγχει η αντιπολίτευση στα βορειοδυτικά της χώρας.

Έξι νεκροί από αντίποινα της κυβέρνησης στο Ιντλίμπ

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μία γυναίκα κι ένα παιδί και άλλοι 40 τραυματίστηκαν μεταξύ των οποίων οκτώ παιδιά και οκτώ γυναίκες μετά από αντίποινα και βομβαρδισμούς από τον στρατό του Μπασάρ αλ Άσαντ σύμφωνα με την ανθρωπιστική οργάνωση Λευκά Κράνη που δραστηριοποιείται στις ελεγχόμενες από τη συριακή αντιπολίτευση περιοχές.

Οι επιθέσεις επίσης στόχευσαν 20 χωριά και πόλεις σε όλη την επαρχεία του Ιντλίμπ. Οι επιθέσεις ξεκίνησαν νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης και συνεχίστηκαν κατά διαστήματα μέχρι το βράδυ. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ανθρωπιστικής οργάνωσης, Μουνίρ Μουσταφά «οι επιθέσεις στόχευσαν συστηματικά αγορές και σχολεία».

Συγκεκριμένα όπως είπε στο Al Jazeera στόχευσαν τρία σχολεία, μία εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στα προάστια του Ιντλίπ και ένα κέντρο της οργάνωσης Λευκά Κράnη στην Αρίχα. Μάλιστα κάλεσε τον ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα να βάλουν ένα τέλος σε αυτές τις επιθέσεις.

Ο Φιράς αλ-Καρμπί, ένας κάτοικος στην Αρίχα της επαρχίας Ιντλίμπ περιέγραψε τη βίωσε όταν άκουσe και είδε την επίθεση του συριακού στρατού στη γειτονιά του. «Ήμασταν σε μία κηδεία, όταν ακούσαμε τον ήχο του πυροβολικού και τους βομβαρδισμούς. Ο ήχος των βομβαρδισμών ήταν πολύ έντονος και ο ένας πύραυλος διαδεχόταν τον άλλον».

«Κρυφτήκαμε σε ένα καταφύγιο μέχρι να καταφέρουμε να βγούμε έξω. Είμαστε σε τραγική ψυχολογική κατάσταση. Μόνο πολίτες ζούσαν στη γειτονιά μας. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τον βομβαρδισμό», κατέληξε.

Γκουτέρες: «Καταδικάζω έντονα κάθε μορφή βίας στη Συρία»

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανησυχεί βαθύτατα για την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε στρατιωτική ακαδημία στη Συρία και τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν ως αντίποινα φιλοκυβερνητικές δυνάμεις, δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

«Ο γενικός γραμματέας καταδικάζει έντονα κάθε μορφή βίας στη Συρία και προτρέπει όλες τις πλευρές να σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν τουρκικό drone

Υπενθυμίζεται ότι οι τουρκικές δυνάμεις σφυροκόπησαν στρατηγικές οικονομικές εγκαταστάσεις στη ζώνη που διοικείται από τους Κούρδους, συμπεριλαμβανομένων πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν δήλωσε την Τετάρτη ότι οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές των Κούρδων μαχητών στη Συρία και το Ιράκ ήταν «νόμιμοι στόχοι» μετά από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο υπουργείο Εσωτερικών στην Άγκυρα από μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) την Κυριακή.

Τα τουρκικά drones επιχειρούσαν κοντά στο σημείο που είναι οι δυνάμεις των ΗΠΑ στη Συρία, με ένα F-16 να καταρρίπτει ένα εξ αυτών καθώς θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις.

Αυτή μάλιστα είναι η πρώτη φορά καταρρίπτει ένα αεροσκάφος που ανήκει σε άλλη σύμμαχο στο ΝΑΤΟ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, ταξίαρχος, Πατ Ράιντερ, δήλωσε ότι τα τουρκικά UAV, πραγματοποιούσαν αεροπορικά χτυπήματα στη Χασάκα περίπου ένα χιλιόμετρο από την περιοχή της αμερικανικής βάσης στη Βορειοανατολική Συρία.

Λίγες ώρες αργότερα ένα drone μπήκε στην αποκλειστική ζώνη των ΗΠΑ, δηλαδή εντός μισού χιλιομέτρου από τα αμερικανικά στρατεύματα και θεωρήθηκε απειλή. Ο Αμερικανός διοικητής ανέλαβε «συνετή δράση» δίνοντας εντολή στα F-16 να καταρρίψουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ παρατήρησαν ότι τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποιούσαν πλήγματα, και αυτό συνέβαλε στην απόφαση του Αμερικανού διοικητή να διατάξει την κατάρριψη του drone.

«Εκείνη την ώρα δεν γνωρίζεις τι είναι και πρέπει να κάνεις γρήγορες ενέργειες για να εξασφαλίσεις την αυτοάμυνα σου».

«Είναι ένα λυπηρό περιστατικό»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου περιέγραψε την κατάρριψη ως ένα «λυπηρό περιστατικό», σημειώνοντας πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το drone στόχευε τις αμερικανικές δυνάμεις.

Η ανάλυση των δεδομένων μετά την κατάρριψη του drone και η συνομιλία με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας οδήγησαν τις ΗΠΑ στο συμπέρασμα ότι τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν απειλούσαν τις αμερικανικές δυνάμεις, δήλωσε ακόμα ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου.

Οι αμερικανικές δυνάμεις μεταφέρθηκαν σε καταφύγια καθώς τα τουρκικά επιχειρούσαν και δεν έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ μίλησε με τον Τούρκο ομόλογό του μετά το περιστατικό σύμφωνα με τον Ράιντερ να τη χαρακτηρίζει «εποικοδομητική».

#Syria: Turkish TAI Anka UCAV was shot down near Tall Tamr in Al-Hasakah Governorate, northeastern Syria, amid series of Turkish airstrikes on SDF-controlled areas.



It is yet to be confirmed who is responsible for the downing. pic.twitter.com/xj9sI8hxxs