Βρετανία: Κεραυνός προκάλεσε έκρηξη βιοαερίου στην Οξφόρδη - Χτύπησε φορτηγό που μετέφερε οργανικά απόβλητα

Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο, που έμοιαζε με μανιτάρι από πυρηνική έκρηξη, προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στην πόλη της Οξφόρδης της Αγγλίας το βράδυ της Δευτέρας 2 Οκτωβρίου 2023. Κεραυνός προκάλεσε τεράστια έκρηξη αερίου σε εργοστάσιο ανακύκλωσης απορριμμάτων τροφίμων στο Οξφορντσάιρ. Σύμφωνα με τις αρχές ο κεραυνός χτύπησε φορτηγό που μετέφερε οργανικά απόβλητα και προκάλεσε μια έκρηξη που φώτισε τον ουρανό με πορτοκαλοκίτρινο χρώμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 19:20 (τοπική ώρα), όταν καταιγίδα έπληξε την περιοχή. Το φορτηγό ανήκε στην «Severn Trent Green Power», μια εταιρεία παραγωγής καθαρής ενέργειας, και βρισκόταν στις εγκαταστάσεις του Κένσινγκτον.

Ο κεραυνός προκάλεσε την ανάφλεξη του βιοαερίου μέσα στη δεξαμενή του χωνευτηρίου και τη δημιουργία μιας τεράστιας έκλαμψης.

Η έκρηξη ακούστηκε αρκετά χιλιόμετρα μακριά και καταγράφηκε από αρκετούς μάρτυρες που μοιράστηκαν τα βίντεό τους στα κοινωνικά δίκτυα. Ορισμένοι χρήστες σχολίασαν ότι είχαν δει έναν πορτοκαλί κεραυνό και στη συνέχεια άκουσαν την έκρηξη. Άλλοι εξέφρασαν το σοκ και την ανησυχία τους για αυτό που συνέβη.

Έξι πυροσβεστικά οχήματα, 40 πυροσβέστες, αστυνομία και τουλάχιστον τέσσερα ασθενοφόρα έσπευσαν στο εργοστάσιο, το οποίο επεξεργάζεται τα απόβλητα τροφίμων που μετατρέπονται σε βιοαέριο.

«Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάστηκαν για την ασφάλιση του σημείου και τον έλεγχο της φωτιάς, ενώ και η αστυνομία του Τάμεση επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές και ότι επρόκειτο για ατύχημα που προκλήθηκε από την κακοκαιρία.

Four ambulances have just been allowed through the gate into the plant at the centre of the explosion which lit up the skies near Yarnton/Cassington. No reports of injuries, but this is concerning. More @itvmeridian at 10.30pm pic.twitter.com/4pMmBcpOxO