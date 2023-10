Στο δικαστήριο ο Τραμπ - Η επίθεσή του στη Γενική Εισαγγελία κι οι αναφορές για απάτη (βίντεο)

Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ ενόψει της έναρξης της δίκης σε βάρος του ιδίου, των μεγαλύτερων γιων του, των εταιρειών τους, καθώς και στελεχών του «Trump Organization», που κατηγορούνται για απάτη.

Σημειώνεται πως η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, έχει απαγγείλει κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ότι χρησιμοποίησε ψευδείς και παραπλανητικές οικονομικές καταστάσεις από το 2011 έως το 2021 με σκοπό να πετυχει συμφωνίες, να λάβει χρηματοδότηση και να αυξήσει την κερδοφορία του κατά 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Προσερχόμενος στην αίθουσα, ο Τραμπ τόνισε στους δημοσιογράφους πως η σημερινή δίκη αποτελεί «συνέχεια του μεγαλύτερου κυνηγιού μαγισσών όλων των εποχών».

Ο Τραμπ επιτέθηκε στη Γενική Εισαγγελέα, λέγοντας ότι «θα προχωρούσε στη σύλληψή μου, πριν καν μάθει οτιδήποτε για μένα. Το χρησιμοποίησε αυτό για να θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης. Είναι μια απάτη».

Former #PresidentTrump: "It’s a #witchhunt. It’s a #disgrace. We have a #corrupt attorney general...It’s all run by #DOJ which is corrupt."#Potus45 #DonaldTrump #NewYorkCity #NYC pic.twitter.com/dWbQLOwYgY